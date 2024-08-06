展示科技防災技術！高雄市政府勞工局舉辦營造業高階主管座談

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高雄市政府勞工局局長江健興表示，勞工朋友的安全健康是維繫其家庭的重要命脈，而災害的發生，源自於一連串的疏失，業者唯有規劃，並落實每一個環節的工安措施，才能有效確保工作安全，尤其各級作業主管、工地主任與職安人員，應依職權指揮、監督所屬工地，執行安全衛生管理事項 並應積極運用科技，以及導入智慧防災系統，以有效輔助現場作業安全、巡檢、管制與指揮，且強化安全衛生教育訓練辦理成效，以保障勞工朋友安全與健康，盼與會營造業負責人及高階主管，應有共識確保安全是企業永續經營最重要的基礎，應積極跟上科技防災的趨勢與潮流。
座談會中，邀請優良工程金安獎獲獎與相關專業廠商到現場分享及展示，藉以推廣營造業科技防災技術，並研討交流職場安全衛生管理相關議題，期能協助落實工安自主管理，以帶動各事業單位持續精進防災作為。
泛亞工程建設公司分享說明建築技術資訊模型(BIM)結合物聯網(LOT)的智能應用，包括智能影像監控、預警，並可運用大數據資料，進而實施風險管理的實務作法，而豐譽智慧動能公司則在現場展示環境監測與熱危害告警模組電子看板、支援多國語言的即時危害提醒系統、工地移動式電子圍籬、防止開口護欄拆除的監視預警系統等科技運用的實例，且相關資訊亦可透過雲端連結，同步以簡訊通知工地主任與作業主管，以利即時處置，將可有效提升施工安全管理效能。
另外，建國工程公司、千萬里企業公司並於會場展示各式堅固平台與工作梯於工地的運用情境，可有效取代移動梯或合梯，以降低相關作業的風險。
勞工局勞動檢查處處長郭清吉指出，工安三護的作法為，自護、互護、監護，而運用科技防災除可用於警示、保護外，也可視為企業積極預防職災的措施，讓勞工可以自護警惕，也可讓共同作業的勞工朋友、主管、工地負責人即時管理做好互護、監護。