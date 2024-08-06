物流科技新創BBTruck獲Pre-A輪募資！累計近2億 拓展海外市場
全球供應鏈與物流科技新創BBTruck今（6）日宣布獲Pre-A輪資金挹注，由飛躍拓展有限合夥基金、H2U 永悅健康集團、炙星投創等投資人注資，創立至今已累積資金超過600萬美元，約達新台幣1.96億元。
記者鄭妤安/台北報導
看準傳統物流業資訊破碎化且難以整合的痛點，BBTruck自2019年成立以來，致力於提供一站式的 B2B供應鏈物流科技平台，透過創新科技進行精準運力計算與調撥，目標驅動物流從地面走上雲端，讓所有的運送和運力都能透明化，全面提升物流管理效率。
BBTruck創辦至今已成功打入全球供應鏈，服務對象超過50家全球企業，橫跨科技製造業、電商、醫療業、國際物流業及零售業，包含世界前三大伺服器供應商、國際知名自動化控制及電子設備製造商、全球輪胎業巨擘，以及全球前十大國際物流品牌、台灣宅配物流龍頭等。
BBTruck說明，新一輪資金將運用於積極拓展全球市場，深化北美地區同時拓展東南亞等海外版圖，同時強化產品與技術開發、人才招募，持續以科技革新供應鏈物流，目標打造全球性的物流科技生態系。
BBTruck共同創辦人暨營運長莊凱程表示，BBTruck的目標與願景，就是透過創新供應鏈與物流科技平台，為企業提供透明化的供應鏈物流管理服務，希望讓在平台上的所有運送，都能兼顧彈性、教育，以及永續。