麟洋配奪金！中國媽媽怒吼「在搞什麼啊」　女兒神回1句讓她閉嘴

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女網友在Threads發文，表示麟洋配奧運奪金當晚，她跑去跟中國籍的媽媽分享「台灣贏了」的消息，結果媽媽氣炸的說：「不知道中國在搞什麼啊」，對於王梁組合打輸似乎很不滿意，原PO則回媽媽：「就是因為他們身上背負了14億人的期待，壓力太大了根本打不好」，但媽媽還是很氣憤，反問原PO：「你知道中國花了多少錢培養他們嗎？」
見媽媽態度強硬，原PO也不再客氣，直接回嗆媽媽「就是因為只要他們輸了你們就會開始責備他們，就像現在這樣，而台灣不管有沒有拿獎牌大家都是支持與鼓勵，差別就在這裡」，原PO的一番話如醍醐灌頂，讓媽媽瞬間無言。
網友看了該篇貼文也紛紛留言，「素質差距，我們真的不能理解要運動員道歉自己沒能贏下比賽，我在小紅書跟人家大戰到我被禁言」、「辛苦了！很高興你沒有變成家長的模樣，獨立思考是民主的基礎」、「你真的是個明辨是非的孩子」、「真的！而且明明就只是運動比賽，一堆小粉紅硬要扯到政治」。
不過也有網友緩頰，認為王梁組合還年輕，其實他們的表現已經很棒了，並非所有中國人都在責罵他們「我刷了一天小紅書幾乎沒有看到人罵他們欸，基本上還是很理性的。這兩個球員本身個性也很討喜，又很年輕，沒人罵。 當然不排除有瘋子，可是哪裡沒有呢？」
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