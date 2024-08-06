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史上最多參賽隊伍數！全國國民小學籃球夏季聯賽　8月8日台中開打

▲2024全國小學籃球夏季聯賽，將於8月8日至14日在台中七個場地熱鬧開打，今(6)日上午舉行賽前記者會，立法院副院長江啟臣到場站台力挺，桃園領航猿的球星李學林以及HBL南山高中的劉耕灝、黃瀚陞選手受邀一同出席。（圖／國小體總提供）
▲2024全國小學籃球夏季聯賽，將於8月8日至14日在台中七個場地熱鬧開打，今(6)日上午舉行賽前記者會，立法院副院長江啟臣到場站台力挺，桃園領航猿的球星李學林以及HBL南山高中的劉耕灝、黃瀚陞選手受邀一同出席。（圖／國小體總提供）

記者林之越/綜合報導

由中華民國國民小學體育總會主辦的2024全國小學籃球夏季聯賽，8月8日至14日將在台中七個場地熱鬧開打，今（6）日上午舉行賽前記者會，台中出身的立法院副院長江啟臣到場站台力挺，主辦單位國小體總也邀請桃園領航猿的球星李學林以及HBL南山高中的劉耕灝、黃瀚陞選手一同出席，除了宣告賽事開打，也與到場的小球員熱情互動。

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累計164隊參賽　江啟臣到場致詞勉勵

本屆賽事首次移師到台中舉行，破紀錄吸引164隊超過3500位選手參與，堪稱國內小學籃球夏天最火熱的賽事。身為大會會長的江啟臣副院長，以地主身分到場為小選手勉勵，歡迎大家到台中參與賽事

副院長江啟臣在致詞時表示，透過比賽可以發掘有潛力的下一代選手，將來有機會在國際賽事為國家發光發熱，他強調「體育就是國力」，從小開始扎根，體育越強，國力也越強，有更多國際賽事，就會少一點國際戰事。

▲江啟臣副院長，以地主身分到場為小選手勉勵，歡迎大家到台中參與賽事，並強調「體育就是國力」，從小開始扎根，體育越強，國力也越強。（圖／國小體總提供）
▲江啟臣副院長，以地主身分到場為小選手勉勵，歡迎大家到台中參與賽事，並強調「體育就是國力」，從小開始扎根，體育越強，國力也越強。（圖／國小體總提供）
球星李學林出席　分享親身經驗

身為學長的李學林也與兩位U18國手學弟一同現身記者會，分享他豐富的比賽經驗，如何調整和練習，他鼓勵所有未來想從事體育發展的小球員們必須養成「自律」的好習慣，他也分享自CBA學到的金科玉律，「一天不練球，教練看得出來；二天不練球對手看得出來；三天不練球觀眾看得出來」。這也是李學林遭桃園領航猿釋出後首次的公開活動，在得知球隊不續約的消息後他也開始積極的自主練習尋找下一份合約。

備戰九月份亞青的兩位選手劉耕灝、黃瀚陞也在集訓之餘，撥空到場為活動站台。他們不約而同表示，很羨慕現在的小朋友有多全國性賽事可參與，而且軟硬體設施也越來越好這次國小體總舉辦的全國夏季籃球聯賽餐賽隊伍來自全國各地，有很好的機會與不同對手切磋交流，對於球技和觀念的提升有很大的幫助，呼籲所有小朋友務必珍惜這難得的機會。

▲主辦單位國小體總理事長陳煥修，在記者會中表示，感謝許多單位的協助，包含副院長辦公室、台中市運動局及所有贊助企業，讓賽事首次跨出雙北，前進台中。（圖／國小體總提供）
▲主辦單位國小體總理事長陳煥修，在記者會中表示，感謝許多單位的協助，包含副院長辦公室、台中市運動局及所有贊助企業，讓賽事首次跨出雙北，前進台中。（圖／國小體總提供）
賽事首度跨足台中　盼促進小選手經驗

主辦單位國小體總理事長陳煥修表示：「這次感謝許多單位的協助，包含副院長辦公室、台中市運動局及所有贊助企業，讓賽事首次跨出雙北，前進台中，期待讓更多球隊能夠利用暑假的機會，切磋球技為新年度賽事備戰，增加小選手的比賽經驗，這也是當初舉辦夏季聯賽的初衷及目的，很高興今年參加的隊伍數持續成長，希望能夠提供舞台讓更多的孩子能夠發揮球技，展現自我。

「全國小學籃球夏季聯賽」除了歡迎熱愛籃球的小朋友，更希望提供國內球迷享受精彩的籃球賽事，藉此進行城市運動與文化交流，為台灣體育貢獻心力，讓偏鄉與非山非市的孩子們有機會在籃球裡揮灑色彩。

本屆賽事對戰內容精彩可期，全程免費入場，熱情邀約各位球迷朋友一同共襄盛舉。相關資訊請上中華民國國民小學體育總會官方粉絲專頁查詢。

▲全國小學籃球夏季聯賽舉行賽前記者會，特別邀請桃園領航猿的球星李學林以及HBL南山高中的劉耕灝、黃瀚陞選手一同出席，除了宣告賽事開打，也與到場的小球員熱情互動。（圖／國小體總提供）
▲全國小學籃球夏季聯賽舉行賽前記者會，特別邀請桃園領航猿的球星李學林以及HBL南山高中的劉耕灝、黃瀚陞選手一同出席，除了宣告賽事開打，也與到場的小球員熱情互動。（圖／國小體總提供）

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