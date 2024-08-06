名家論壇》泰華眼裡的泰國／當和尚還是當兵

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然而，這兩件事都是在20歲時要做的，那應該怎麼選擇呢？其實不能選擇，因為你必須先當兵，這是法律規定的義務。因此，你會看到和尚也去抽籤，有些人會被抽中，有些則不會。
在當和尚之前，有一件事情必須完成：如果你曾得罪過誰或有未解決的糾紛，你必須先處理好，或向對方求原諒。當所有事情都得到圓滿解決後，你才可以出家當和尚。通常，當人們聽到你要出家時，會祝福你，這也代表他們在祝福自己。但如果是一些法律上的問題，就需要先處理清楚，以確保能夠清清白白地當和尚。因此，當兵也是其中一件要處理好的事情。
如果需要讀大學，服兵役可以延後；如果要出家當和尚，因為出家需要選擇吉日，你可以先找一個方便的時間去跟和尚討論這件事。如果這段時間有什麼好日子適合出家，就可以在那個時候出家。不過，不僅是出家的時候要看日子，還俗的時候也要看日子。
所以，如果問要當多久和尚，這要看具體情況和是否有合適的吉日。即使不想當很久，也可能需要根據吉日的選擇而延長。通常出家的時間大約會在1-3個月左右。
之前有提到泰國和尚有一些需要遵守的規矩，比如過午不食、不能碰錢、不能穿鞋子、不能靠近女生等等。其實，泰國和尚的規矩總共有227條。另一個重要的規矩是剃頭髮，這個大家應該都知道，但你們知道泰國的和尚還要剃眉毛嗎？這也是他們國家和尚的一個特點。
此外，東南亞國家的和尚服裝多是橘色的，但每個國家的橘色都有所不同。泰國和尚的橘色非常鮮艷，比交通警察的顏色還要亮眼。
回到當和尚的習俗，其實出家的那一天是非常重要的一天，對比女生的話，就像是結婚的日子。那一天你會成為村子裡最讓大家驕傲的人。如果是有錢人家，會擺宴席，邀請村裡的人來參加，甚至請歌手來唱歌辦演唱會祝福，真的就像婚禮一樣，非常豐盛，父母也會非常開心。
其實除了20歲之前有人有機會去當和尚，這種情況通常是短暫的。比如，家中有人過世時，有可能會短期出家，一天到一個禮拜，剃掉頭髮和眉毛。根據之前介紹的內容，經濟比較不好的家庭有時會把孩子送到廟裏去，有時候不會待太久，可能就是一個暑假或寒假，不僅是去廟裏幫忙，也有些人會選擇短期出家，這樣可以進行心靈訓練。
另外，當泰國人非常傷心時，他們也會選擇出家。如果看過一些泰國的電影或電視劇，就會看到這樣的情節：比如與女友分手或女友過世，或者因為其他原因而去出家，以此治療自己的心靈。雖然出家主要是男生的習俗，但現在有很多人因為想要放鬆心情、做善事或自我訓練，也會選擇出家。但與其說是出家，其實更像是參加佛教的活動，盤坐、遠離手機和網絡，放鬆心態等等。這些活動通常從一天、兩天到一個禮拜等，讓人們可以根據自己的需求來選擇。當然，這些活動也會有女生參加，因為這種短期活動不需要剃頭或剃眉毛，這也是近來泰國人喜歡參加的活動。
●作者：泰華眼裡的泰國／台裔泰國人，長住於曼谷，平日教授泰語、翻譯泰劇，經營「泰華眼裡的泰國Taihua Lin」臉書粉絲團
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