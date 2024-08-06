奧運買一送一網紅手搖也跟！十盛不推奶茶原因曝 拾汣茶屋喝金牌
2024巴黎奧運「麟洋配」李洋、王齊麟為台灣成功衛冕奧運金牌二連霸，「亞洲貓王」唐嘉鴻於男子體操單槓再摘銅牌，全網狂炸「買一送一」優惠！網紅手搖飲料也跟上這波熱潮，紀卜心及小吳創立的奶茶專賣店「十盛」，寓意「麥向金牌」買金柚芽心冬片送十盛蕎麥，不推奶茶買一送一原因曝光；劉偉健Toyz的拾汣茶屋則是買任何飲品都送金牌焙煎蕎麥茶，買大送大、買中就送中。
記者蕭涵云/綜合報導
📌十盛：買金柚芽心冬片送十盛蕎麥「麥向金牌」
紀卜心及小吳創立的十盛奶茶專賣店，也跟上奧運金牌「買一送一」優惠！狂賀麟洋配二度奪金，寓意「麥向金牌」，今8月6日現場門市獨享買「金柚芽心冬片」送「十盛蕎麥」。分享使用特選金柚搭配清爽回甘的冬片茶，帶出清甜柚香還吃得到果肉，再送出無咖啡因的十盛蕎麥。活動品項限大杯，單筆訂單最多限購5組；優惠不併用，外送、線上點餐、Uber Eats不適用。
消息一出，釣出粉專「氣炸伯」提問：「為什麼不買一送一有加鮮奶的」，小編坦率回覆：「謝謝 ♡ 因為我們奶茶使用「奶精」與「鮮奶」調製，擔心過敏或有牛奶、乳糖不適等情況。所以這次活動特別挑選果茶以及無咖啡因茶類，希望大家都可以喝得開心。」面對有人詢問「未來有機會出純鮮奶茶嗎？」也獲得「這部分會反映給內部管理與研發同仁，希望能推出符合您期待的飲品」回應。
📌拾汣茶屋：買任何飲品都送「金牌焙煎蕎麥茶」
劉偉健Toyz的拾汣茶屋，則是即日起至8月7日各店營業時間結束，全門市開跑、現場買任何飲品都送「金牌焙煎蕎麥茶」，買大送大、買中就送中。每人限購2組，送完為止；不包含外送及網路平台訂購。