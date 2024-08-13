名家論壇》泰華眼裡的泰國／泰國小朋友之間會玩什麼？

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如果問我這種遊戲什麼時候開始的，我只能說我也不知道。我留下的記憶是從我小學的時候開始的，應該是20年前左右，但應該不止20年，因為我後來發現年紀比我大的人也有同樣的經驗。我也發現這種遊戲現在還在玩。
大家會不會覺得奇怪，為什麼要拿父母來玩，或者為什麼要用父母來罵？其實，這並不是嘲笑或者罵人，而是單純地用爸媽的名字來取代同學的名字。雖然這是一件很簡單的事情，但對小孩子來說卻是一場大戰。我們需要保護好自己的爸媽的名字，不能讓任何人知道，甚至會威脅對方不可以透露。如果誰被同學知道了爸媽的名字，那就糟了，他們會用你爸媽的名字來叫你，甚至會叫一輩子，直到忘記你真正的名字。
這會讓我們感到非常生氣、不開心，甚至會鬧到吵架。現在想一想，為什麼要生氣呢？因為那不過是爸媽的名字，對吧？你們是不是也在想同樣的事情？但不管現在怎麼想，小時候大家就是不能接受，什麼都可以罵，但不能碰我爸媽的名字。
那你們猜，如果一直用爸媽的名字叫同學會怎麼樣？有一些有趣的事情會發生。比如說，下課的時候，在學校門前，你看到目標同學，大聲喊他爸爸的名字，而轉過頭的卻是他爸爸。他爸爸可能會回你一句：「找我有什麼事？」那瞬間，小朋友會覺得又害怕又丟臉。而他的爸媽則會一頭霧水，然後問你「你同學叫我幹嘛？」叫了之後又跑掉了。
另外一個情境是想打電話給同學，以前沒有手機只能打家裡的電話。當你打過去，認真地說：「你好，我要找 C（媽媽的名字）」。然後對方（媽媽）回答說「我是」，然後問你「請問你是？」你的心裡可能會一瞬間感到尷尬和慌亂，就立刻掛電話了。對方的媽媽可能也會一頭霧水，不知道是誰打電話來，懷疑這是否是詐騙電話？但那個人還沒有機會詐騙就已經掛了。到底怎麼樣？
雖然聽起來有趣，但這件事情在泰國小朋友中卻是相當深刻的經驗。你必須查出同學的爸媽名字，偷聽他們跟父母講話，偷看同學的文件。誰能找到同學父母的名字，誰就被視為勝利者，最強、最厲害的人。而被人知道爸媽名字的同學則會感到非常失落和憤怒，通常會努力去查對方父母的名字，拼命地回應回去。