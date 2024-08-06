施孝榮宣布「民歌高峰會」不再舉辦！心臟出狀況了：喘不過氣
「2025民歌50高峰會最終場」今（6）日舉辦記者會，由施孝榮領軍，集結殷正洋、楊耀東、周治平、王中平、王瑞瑜、李明德、羅吉鎮、鄭怡、金智娟、于台煙、王海玲、許景淳、趙詠華、陳艾湄，共15組民歌唱將。施孝榮受訪時透露，未來將不再舉辦民歌高峰會，希望大家可以把握機會一同參與最終場，他也透露近來都睡不好，昨天甚至有點「喘不過氣」，認為應該是心情壓迫心臟的緊張症候群。
記者朱祖儀／台北報導
「2025民歌50高峰會最終場」明年1月11日將在台北小巨蛋一天內舉辦2場演唱會，緊接著2月15日移師高雄巨蛋演出。今日15名唱將一同出席活動，率先合體演唱〈浮雲遊子〉，帶大家重溫年少回憶。不過施孝榮宣布「民歌高峰會」將不再舉辦，感性說道「道不盡的感謝，無法言喻的難捨，就像嫁女兒一樣，心情真的很複雜，希望在最後一次的演出裡，為我們共有的青春而唱，也感謝一路以來共同努力的所有人。」
由於即將舉辦最終場演出，施孝榮受訪時也說，近來一直睡不好，「這個愛太沉重，如果可以少愛一點，就不會這樣。」他昨天早上也覺得有點喘不過氣，不過血壓都正常，他認為可能是跟心情有關，猜測應該是心情壓迫心臟的緊張症候群。
陳艾湄則說，其實施孝榮壓力可以不用這麼大，因為對方每年都會問大家想唱什麼歌，他們都會想好歌單，但最後都不是他們選好的這幾首，不過她也強調施孝榮很專業，「他知道我們適合唱什麼歌」；殷正洋表示，「有時候是這樣，人很矛盾，你這樣想，到最後做出來結果就不是那樣，施孝榮就是一個很矛盾的人，他會問你，但最後他覺得還是他的選擇比較好，並不是他故意，只是他心裡比較矛盾，他希望呈現最好的結果給大家。」
而最後施孝榮表示，2006年他們舉辦第一次的記者會，宣布舉辦「民歌高峰會」，沒想到就這樣開始長達20年的合作，還有許多歌手共襄盛舉，「『民歌高峰會』像是我生養的女兒，在雙十年華最美麗的時候我把她給嫁了！其中諸多的不捨真是難以言喻」，但未來將不再舉辦，因此希望粉絲把握最終場的機會，讓他們最後一次為大家共有的青春歲月而唱。