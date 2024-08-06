股市大反攻！新台幣收貶在32.688元 亞幣也全倒日圓貶最多
台股經歷周一大屠殺重挫1807.21點之後，今（6）日隨著主要亞股反攻，在上沖下洗逾千點之後，終場上漲670點，不過，股匯市表現再次脫鉤，隨著美元指數低點反彈，亞洲主要貨幣走弱下，新台幣兌美元一度重貶逾1角，下探32.748元，終場收32.688元，貶值4.9分，單日貶值0.15%，主要亞幣也全倒，其中日圓兌美元貶最多，單日貶了1.25%。
記者顏真真／台北報導
美元指數一度失守103，下探102.16，之後反彈回升，目前回到103.16，而亞幣兌美元也轉弱，其中日圓兌美元在暴升至141.695元後，開始止貶回升，今日一度貶至146.359元，目前在144.87附近震盪，韓元也從1353.91回貶至1379.77兌1美元，離岸人民幣也從7.7694回到7.795兌1美元，目前在7.921附近震盪。
根據央行統計，以今日下午4時台北外匯市場收盤時的匯價來看，美元指數升了0.44%，主要貨幣兌美元全倒，日圓貶最多1.25%，再來是韓元貶幅0.54%，新加坡幣也貶了0.28%。新台幣單日貶0.15%亞幣排第四，人民幣及越南幣則都貶了0.11%，另外歐元也貶了0.21%。