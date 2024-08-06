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奧運金銀銅無故卸任！拳王+射擊女神改當警察　朴寶劍新劇照片曝

▲JTBC新韓劇《Good Boy》故事跟奧運有關，飾演拳擊金牌選手的朴寶劍劇照終於曝光。（圖／JTBC IG）
▲JTBC新韓劇《Good Boy》故事跟奧運有關，飾演拳擊金牌選手的朴寶劍劇照終於曝光。（圖／JTBC IG）

記者陳雅蘭／綜合報導

南韓JTBC電視台跟上時事哏，在奧運賽事如火如荼進行同時，公開待播韓劇《Good Boy》的最新劇照，劇情還跟奧運相關，講述一群得過金牌、銀牌、銅牌的各路好手，卸下運動員身分轉當警察，一張「拳擊選手」朴寶劍拿下金牌的帥照，引發超高討論。

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▲《Good Boy》跟上時事宣傳一波，公開飾演奧運金牌的朴寶劍劇照。（圖／JTBC IG）
▲《Good Boy》跟上時事宣傳一波，公開飾演奧運金牌的朴寶劍劇照。（圖／JTBC IG）
《Good Boy》由朴寶劍、金所泫、吳正世、李相二、許城泰共演，講述奧運拳擊金牌尹東柱（朴寶劍 飾）、奧運射擊金牌池漢娜（金所泫 飾）、奧運擊劍銀牌得主金宗泫（李相二 飾）、奧運摔跤銅牌得主高晚植（許城泰 飾）、奧運鐵餅銅牌得主辛在弘（太元碩 飾）決定結束運動員生涯，一同成為警察的故事，是一部集結動作與洋溢青春的喜劇。

朴寶劍在劇中飾演的「尹東柱」曾拿過奧運拳擊金牌，後來透過奧運特招成為「強力特殊組」的新人警察。女主角金所泫則是飾演「池漢娜」，是奧運射擊金牌得主，憑藉出眾美貌成為「射擊女神」廣受歡迎，後來因為一件震驚世界的事件放棄射擊，成為了一名警察。

《Good Boy》首波公開的劇照中，朴寶劍穿上代表南韓的藍色拳擊服站上擂台，成功擊敗國外對手，他滿臉血跡手放胸前站上頒獎台，為國家拿下一面金牌；與當今許多運動員為國家拿下金牌的畫面不謀而合，相當熱血、動人。

《Good Boy》播出資訊
導　演：深娜瑌
編　劇：李大日
類　型：動作、青春、喜劇
開播日：2024年下半年
主　演：
朴寶劍（飾演：尹東柱）、金所泫（飾演：池漢娜）
李相二（飾演：金宗泫）、許城泰（飾演：高晚植）
收　看：JTBC（OTT平台待定）

▲▼朴寶劍在《Good Boy》打拳的帥姿，讓觀眾期待播出的那天。（圖／JTBC IG）
▲▼朴寶劍在《Good Boy》打拳的帥姿，讓觀眾期待播出的那天。（圖／JTBC IG）
▲▼朴寶劍在《Good Boy》打拳的帥姿，讓觀眾期待播出的那天。（圖／JTBC IG）
 

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