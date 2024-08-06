台北新飯店！雀客集團首間綠建築酒店　睡席夢思床墊、房內看101

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因此用心地在房間內準備富親切感的迎賓小食：象徵喜氣的米香、來自雲林虎尾的三溫棉花糖，配上台味十足的黑松沙士。房內也翻玩手法自品牌名延伸出FOOD、WOOD、GOOD、MOOD關鍵字，重新演繹「傳統小吃」、「自然山海風貌」、「特色店鋪與街景」、「藝文活動」等四類主題攝影作品。
OOD by CHECK inn全系列客房設施規劃嚴選席夢思床墊、Nespresso膠囊咖啡，亦選擇具綠色環球（Green Globe）認證的洗沐品牌Verde，選品聚焦ESG，同樣擁有永續發展理念的品牌。亦因應政府環保減塑政策，全房型均不提供一次性備品與瓶裝水，邀請旅客一同響應低碳旅行。高階豪華與行政房型，更配備Dyson吹風機，豪華雙床房型與OOD行政套房亦提供夏日精選綠茶怡人氣息的沐浴鹽。部分的房間還看得到台北101，尤其行政套房共有53平方公尺，更是設計270度環景窗，三面採光。
另外，OOD by CHECK inn 的1樓，更規劃出全新西餐品牌「Rodeo 餐酒館」，業者提到，希望透過「大地」、「在地」、「燒烤」、「煙燻」、「爽感」等關鍵字設定，以創意炙燒料理型態，封貯食材原始鮮味，酌飲風味奇趣的精釀啤酒，期望打造個性化十足的用餐體驗。
餐廳請來曾任職於喜來登大飯店、台北文華東方、台北敦化美憬閣（前身為S Hotel）等國際知名酒店的胡承鈞Jones副主廚操刀，擅以中式料理元素為基礎，透過在地視角、西式餐飲手法，將美墨、義式、台味等多元飲食文化解構後重組，翻玩出獨創美味，主打招牌菜包含焰燒牛小排附烤時蔬、松露溫泉蛋沙拉、醬烤美式肋排附金黃地瓜等。
近日新開的飯店還有鳳凰旅遊與天成飯店集團攜手合作的「天成逸旅-舶寓高雄」，位在高雄中心鬧區「中央公園」商圈，七月初試營運後，現祭出優惠價，即日起自2024年8月31日止預訂，享有2024年12月19日前入住，雙人入住不含早餐每房每晚3,080元起，含客房服務早餐每房每晚3,432元起。
飯店內有28間客房，皆備席夢思頂級床墊，還有配置百年品牌西班牙ROCA衛浴設備、小美犀語音助理、FLORE 2億負離子高速智能吹風機、Nespresso膠囊咖啡機等，還有義大利寶格麗 BVLGARI沐浴備品。特別的是，早餐還將贈送丹丹漢堡、南豐滷肉飯等高雄在地特色早餐，並以客房餐飲服務(room service)的方式提供。