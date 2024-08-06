狂賀麟洋配奪金！可爾姿環狀運動、百貨飯店祭慶祝優惠

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漢神百貨即日起至8/11推出「金」厲害系列活動，包括神厲害滿額贈，只要在館內消費滿1,000元，即贈法國杜樂麗花園手提袋，漢神Plus APP會員則憑全館消費累計滿500元即可以149元加購價值600元的法國歐舒丹體驗組(浪漫櫻花/杏仁美膚)。此外，消費者只要身穿「金」色服飾、或配戴「金」色飾品，就能免費停車一小時；漢神百貨在官方facebook粉絲頁推出「金同慶」抽獎活動，只要在活動貼文下留言分享，有機會抽到漢來海港下午茶餐券。
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