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狂賀麟洋配奪金！可爾姿環狀運動、百貨飯店祭慶祝優惠

▲Curves可爾姿全台分店8/6、8/7推出限時2天超狂優惠。（圖／Curves可爾姿提供）
▲Curves可爾姿全台分店8/6、8/7推出限時2天超狂優惠。（圖／Curves可爾姿提供）

記者陳美嘉／高雄報導

台灣羽球黃金男雙「麟洋配」王齊麟、李洋奪下巴黎奧運羽球男雙金牌，業者也趁勢推出優惠活動慶祝。Curves可爾姿全台分店8/6、8/7推出限時2天入會費只要2元的超狂優惠。高雄承億酒店重磅推出二大住宿優惠，其中「好事成雙專案」相當於住一晚送一晚。漢神百貨「金」厲害系列活動，有滿額送、免費停車及抽獎活動。486團購推全站快閃優惠，祭出刮鬍刀買1送1優惠、按摩商品下殺4折起等。

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▲Curves可爾姿全台分店8/6、8/7推出限時2天超狂優惠。（圖／Curves可爾姿提供）
▲Curves可爾姿全台分店8/6、8/7推出限時2天超狂優惠。（圖／Curves可爾姿提供）
Curves可爾姿1992年發跡於美國德州，為了讓女性能輕鬆且持續運動而開發出Curves可爾姿環狀運動，因為簡單、快速又有效深受好評。為慶祝「麟洋配」成功奪金，8/6-8/7限時2天特別推出，二年合約可享入會費只要2元（原價3,600元）優惠活動。凡於全台Curves可爾姿任一實體分店入會，即可享有。

Curves可爾姿執行長林宏遠表示，Curves可爾姿是專為女性設計的循環間歇訓練，只需要30分鐘就能感受到流汗的運動效果，適合各種年齡和健身需求的女性。此次限時優惠不僅為台灣選手的優秀表現喝采，也是希望透過限時入會活動，激發女性對健康生活的追求，幫助女性在忙碌的日常生活中找到健康與活力。

▲高雄承億酒店歡慶「麟洋配」二度奪金，推出「得冠軍 TAI金牌」活動。（圖／高雄承億酒店提供）
▲高雄承億酒店歡慶「麟洋配」二度奪金，推出「得冠軍 TAI金牌」活動。（圖／高雄承億酒店提供）
高雄承億酒店為了歡慶「麟洋配」二度奪金特別推出「得冠軍 TAI金牌」活動，其中，住宿就有二大優惠。「好事成雙」自即日起至8/10開放預訂，不僅可享平日雙人住宿優惠價每晚$6666元起含早餐，承億酒店再豪邁贈送承億文旅平日五館住宿券一張，可選淡水吹風、台中鳥日子、桃城茶樣子、花蓮山知道、潭日月任一館入住，相當於「住一晚送一晚」優惠，旅人可要把握機會全台玩透透。「金牌之旅」同樣自即日起至8月10日開放預訂，平日雙人住宿優惠價每晚$6666元起，加贈早餐、RAR BAR雙人套餐以及遊艇雙人遊。

▲漢神百貨即日起至8/11推出「金」厲害系列活動。（圖／漢神百貨提供）
▲漢神百貨即日起至8/11推出「金」厲害系列活動。（圖／漢神百貨提供）
漢神百貨即日起至8/11推出「金」厲害系列活動，包括神厲害滿額贈，只要在館內消費滿1,000元，即贈法國杜樂麗花園手提袋，漢神Plus APP會員則憑全館消費累計滿500元即可以149元加購價值600元的法國歐舒丹體驗組(浪漫櫻花/杏仁美膚)。此外，消費者只要身穿「金」色服飾、或配戴「金」色飾品，就能免費停車一小時；漢神百貨在官方facebook粉絲頁推出「金同慶」抽獎活動，只要在活動貼文下留言分享，有機會抽到漢來海港下午茶餐券。

▲慶祝麟洋配奪金，486團購推全站快閃優惠。（圖／486團購提供）
▲慶祝麟洋配奪金，486團購推全站快閃優惠。（圖／486團購提供）
486團購祭出刮鬍刀買1送1優惠，向比賽期間不刮鬍子的李洋致敬；寢具優惠52折起，指定款式加贈溫泉飯店住宿券或中央牌風扇好禮二選一，恭喜系列戰麟洋配所向披靡「躺贏」對手；此外，各式按摩商品下殺4折起。



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