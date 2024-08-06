10年前提倡國會改革！黃國昌：沒有換了位置就換了腦袋
憲法法庭今（6）日針對國會職權修法進行言詞辯論，在進入結辯環節時，民眾黨立委黃國昌表示，這過程大家都辛苦了，相信在台灣民主過程中，讓民主持續深化是台灣人的心願，自己過去民事訴訟學者，直到2012年接受台灣智庫邀請研究國會改革案，而10年前所講過的話，放到今天來講依然適用，更不會有換了位置就換了腦袋的問題，過去民進黨席次不夠無法推動，2016年後成執政黨卻不想推動，而本次國會改革為台灣深化民主創造了機會，盼大法官支持國會改革。
記者陳威叡／台北報導
黃國昌於結辯時，首先提到在這麼長時間密集的審理時間，大家都辛苦了，相信台灣民主過程中 ，讓民主持續深化是台灣人心願，而民主深化過程中，不能只談權力分立卻不談監督制衡，自己本來是民事訴訟法學者，國會法案離他很遙遠。
黃國昌說，從2012年接受了台灣智庫的邀請，開始研究這個問題，而10年前所講過的話，放到今天來講依然適用，更不會有換了位置就換了腦袋的問題，更發表了請《請國會說實話》的政策小冊子，在國家圖書館還有，發表這個政策說帖，擬具了《立法院職權行使法》相關修法條文， 希望能夠做到就是完備國會調查權，而這是現行法制一大缺失。
黃國昌說，國會調查規定沒辦法滿足國會行使需求，10年前所擁有權限描述，遺憾的是2012年寫下的話，在2024年國會改革法案通過之前，是一模一樣，原因是民進黨2016年前席次不夠無法推動，2016年後民進黨變成執政黨席次夠了卻不想推動，而本次國會改革為台灣深化民主創造了機會，盼大法官支持國會改革。