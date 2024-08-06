哈佛畢業生遞補入選奪奧運金牌！從創投轉戰自行車：我懂評估風險

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根據《美聯社》報導，佛克納不僅是40年來美國第一位在這項目奪金的選手，而且過去40年中，美國甚至沒有選手曾經奪牌，連銅牌也沒有，因此佛克納能夠以58秒的巨大差距領先對手衝過終點線，實在是項了不起的成就。在佛克納之後的2、3、4名競爭激烈，必須透過輔助影像才能確定完賽順序，這也更加突顯出佛克納的一支獨秀。
事實上，佛克納在整場賽事並非一路領先，她一直等到距離終點線剩下最後3公里時，才從後發動攻擊，一口氣超過原本在前面互相牽制的3人集團。佛克納賽後表示，當自己追上領先集團後，就知道進攻時機到了，因為另外3人同時在互相競爭而難以合力阻擋她，且在前領跑多時的3人也已經累了。
創投工作學會風險評估 後發先至是早擬好的作戰計畫
佛克納整個運動生涯就像這次奪金的過程一樣後發先至，哈佛畢業的她進入銀行業，在創投領域工作，直到2017年開始騎自行車，起初只是當做休閒運動，接著越來越沉迷其中，隔年決定辭掉工作全心入。佛克納很快就在賽場上取得好成績，但還沒有好到能夠讓她參加奧運，直到尼布（Taylor Knibb）為了專心鐵人三項而退出自行車賽，才讓佛克納獲得遞補參賽的資格。
佛克納表示，自己念哈佛時就是划船隊的一員，因此本來就對運動有興趣，也打下良好的體能基礎，而在創投領域工作的經驗，幫助她學會如何評估風險，佛克納透露自己在比賽中常會自問，「風險回報比是多少？」隨時計算何時該頂著風險全力出擊。佛克納表示，若是在單純直線衝刺的情況下，她無法擊敗其他好手，但是她在比賽中抓住機會，且她一直以來就是計畫後發先至，進行大量的練習，嘗試在比賽後期再發動攻擊，一舉逆轉，而她也真的做到了，「就像美夢成真」。
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