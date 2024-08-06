比AI更夯的隱形冠軍？00960首檔聚焦全球航運王ETF「大船入港」！

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野村投信指出，全球化時代，各國產品透過航運運送的貨物已佔全球貿易量約90%以上，航運在經濟活動中扮演著舉足輕重的角色，加上ESG減碳效應，觸發航運脫碳的轉折，成為整個海運業變革轉型的利多催化劑之一。但提及航運股可能讓台灣投資人想起幾年前貨櫃三雄的驚濤駭浪，究竟全球航運與單一國家航運有何差異與投資機會？
野村投信策略暨行銷處資深副總經理黃宏治表示，全球航運和一般投資人想的貨櫃三雄概念與性質完全不同。00960追蹤指數「NYSE FactSet 全球航運龍頭息收指數」為全台首檔瞄準全球三大航運類別主題的ETF，一次購足「貨櫃」、「散裝」、「油輪」提供投資人參與全球航運股投資機會。
黃宏治指出，00960擁三大優勢，「好產業」、「好百搭」與「好時機」。首先，在「好產業」方面，航運比起AI更貼近我們日常生活，全球90%的商品貿易包括食衣住行育樂都靠航運互通有無，加上航運運價飆揚，帶動貨櫃航運族群向好光景。除了貨櫃外，散裝與能源(油輪)也有各自營運旺季，且從年度股票表現來看，三個次產業也有各自發揮的期間，因此投資人可以在任何時間，進場把握全球航運股的投資機會，觸及更廣泛的投資標的。
再來是「好百搭」，黃宏治表示，航運股跟主要股市如美股、台股、科技甚至日股的關聯度低，跟S&P 500、台灣加權股價指數、NASDAQ與日經225指數的相關係數分別只有0.51、0.52、0.45與0.4的中低度相關性，因此在過去數次突發利空擾市時，航運股往往逆勢上漲、扮演撐盤的腳色，若搭配作為投資組合，不但有助提高投資潛力，搭配科技股更有助降波動，提升投資效率。
至於「好時機」，2024第四季是布局航運類股的好時機，因為根據統計，9月進場全球航運龍頭指數並持有三個月的平均表現與投資勝率亮眼，主要受惠年底聖誕跨年購物旺季使廠商提前拉貨潮，當前更有美中新一輪關稅、運河乾旱、中東地緣政治緊張等影響，供不應求料將持續提升全球航運股前景。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。