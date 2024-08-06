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李多慧迎25歲生日！超仙親媽來台見「這食物」哭了　凍齡顏值曝光

▲南韓啦啦隊女神李多慧迎來25歲生日，媽媽特地從韓國飛來為她慶生，小龍女隊友們還準備了韓國人生日必喝的海帶湯，讓李媽媽感動落淚，也意外曝光媽媽的高顏值。（圖／李多慧IG）
▲南韓啦啦隊女神李多慧迎來25歲生日，媽媽特地從韓國飛來為她慶生，小龍女隊友們還準備了韓國人生日必喝的海帶湯，讓李媽媽感動落淚，也意外曝光媽媽的高顏值。（圖／李多慧IG）

記者吳昕蓓／綜合報導

南韓啦啦隊女神李多慧擁有甜美外型、直率性格，跳舞時的強大魅力更是讓她圈粉無數，被譽為「啦啦隊天花板」，目前定居台灣的李多慧日前迎來25歲生日，媽媽特地從韓國飛來為她慶生，小龍女隊友們還準備了韓國人生日必喝的海帶湯，現場氣氛感人，也意外曝光李多慧媽媽的高顏值。

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▲李多慧台灣騎車上路「快2小時才吃到飯」 她興奮直呼：我係逮丸人。（圖／李多慧IG）
▲李多慧今年在台灣度過第2個生日。（圖／李多慧IG）
小龍女隊友們為李多慧慶生　「海帶湯」惹哭媽媽

李多慧今年在台灣度過第2個生日，在4日生日當天，她和小龍女們結束在花蓮的應援後，一起到餐廳去用餐，沒想到吃到一半，應援團團長竟端出生日蛋糕，讓李多慧又驚又喜，她也以中文許下生日願望，「味全龍總冠軍！」、「希望大家身體健康，還要賺錢！」廚房還端出隊友們事先準備好的「海帶湯」，讓李多慧媽媽當場落淚。

李多慧也在一旁邊笑邊用手機記錄下媽媽感動的模樣，事後在IG發文，曬出多張慶生的幸福美照，並在內文表示，「在台灣度過的第二個生日，第一次來花蓮，大家還在這裡幫我慶生，是個完美的生日。謝謝大家一直以來的喜愛，明年也一起過生日吧！」貼文曝光後，引來許多粉絲的祝福，啦啦隊女神慈妹、安芝儇等人也留言祝賀她。

▲（圖／翻攝味全龍官方YouTube頻道）
▲李多慧媽媽當場落淚，李多慧在一旁邊笑邊用手機記錄下媽媽感動的模樣。（圖／翻攝味全龍官方YouTube頻道）
▲（圖／李多慧IG）
▲李多慧媽媽的高顏值意外曝光。（圖／李多慧IG）
李多慧媽媽顏值意外曝光　高顏值引矚目

李多慧媽媽的高顏值意外曝光，網友發現李媽媽的肌膚嫩白透亮，看起來一點都不像已經結婚生子，五官和女兒李多慧長得非常相像，引發矚目。

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