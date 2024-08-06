玖壹壹大馬演唱會票價掀議！VIP包廂價格破7萬　粉絲傻：沒打錯嗎

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玖壹壹於馬來西亞開唱的日期就訂在11月2日，活動地點選在「Zepp Kuala Lumpur」舉辦，場館腹地不小，大概可以容納2414人左右，而這次玖壹壹的演出分為6種票價，其中VVIP票價為888令吉（約6375元新台幣），以玖壹壹的人氣非常合理，不過更高檔的VVIP，也就是「VIP BOX」，類似包廂型的座位，但價格卻相當離譜，1張票竟高達9888令吉（約71000元新台幣），和VIP座位相差6萬塊錢以上，讓粉絲傻眼直呼：「真的不是多打了一個數嗎」、「好高價啊」、「價錢差那麼多」、「請問有包含酒水嗎？」
玖壹壹祭出福利再遭質疑 價差超多福利一樣
不過一間VIP BOX包廂可以容納8名粉絲，換算下來大約一個人要負擔新台幣8000多元，也是稍嫌昂貴，雖然玖壹壹祭出粉絲福利，表示不同票價就能獲得相應合照機會，不過VIP BOX與VVIP的福利價差甚鉅，但兩者福利卻相差不少，較便宜的VVIP甚至能得到1：1的合照，VIP BOX只有1：10合照。
而門票開賣至今，每個區域的票都還有剩，僅有2個VIP BOX完售，不過需要花到如此昂貴的價格才能目睹偶像風采，不少粉絲都坦言會再重新考慮。