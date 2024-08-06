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玖壹壹大馬演唱會票價掀議！VIP包廂價格破7萬　粉絲傻：沒打錯嗎

▲玖壹壹11月即將在馬來西亞舉辦演唱會，但VIP包廂的價格出爐，竟高達新台幣7萬1000元，讓粉絲直呼：「沒打錯嗎？」（圖／玖壹壹 臉書）
▲玖壹壹11月即將在馬來西亞舉辦演唱會，但VIP包廂的價格出爐，竟高達新台幣7萬1000元，讓粉絲直呼：「沒打錯嗎？」（圖／玖壹壹 臉書）

記者施以慧／綜合報導

成軍15年的本土男團「玖壹壹」，過去曾唱過不少經典歌曲，像是〈一生只督你一人〉、〈嘻哈樁腳情〉等等，不僅3度站上小巨蛋，還曾入圍過2次金曲獎最佳演唱組合。但人氣超高的他們近期卻爆發演唱會票價爭議，由於玖壹壹將於11月在馬來西亞吉隆坡舉行「再見中港路」演唱會，但日前VVIP座位的票價卻高得嚇人，甚至與VIP座位的票價差距台幣6萬多元，讓網友直呼：「沒打錯嗎？」

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離譜包廂票價掀議　與VVIP價格差6萬以上

玖壹壹於馬來西亞開唱的日期就訂在11月2日，活動地點選在「Zepp Kuala Lumpur」舉辦，場館腹地不小，大概可以容納2414人左右，而這次玖壹壹的演出分為6種票價，其中VVIP票價為888令吉（約6375元新台幣），以玖壹壹的人氣非常合理，不過更高檔的VVIP，也就是「VIP BOX」，類似包廂型的座位，但價格卻相當離譜，1張票竟高達9888令吉（約71000元新台幣），和VIP座位相差6萬塊錢以上，讓粉絲傻眼直呼：「真的不是多打了一個數嗎」、「好高價啊」、「價錢差那麼多」、「請問有包含酒水嗎？」

▲玖壹壹演唱會的票價高得離譜，甚至低價票的粉絲福利還比高價票還要高級，掀起討論。（圖／IG 911_nineoneone）
▲玖壹壹演唱會的票價高得離譜，甚至低價票的粉絲福利還比高價票還要高級，掀起討論。（圖／IG 911_nineoneone）
玖壹壹祭出福利再遭質疑　價差超多福利一樣

不過一間VIP BOX包廂可以容納8名粉絲，換算下來大約一個人要負擔新台幣8000多元，也是稍嫌昂貴，雖然玖壹壹祭出粉絲福利，表示不同票價就能獲得相應合照機會，不過VIP BOX與VVIP的福利價差甚鉅，但兩者福利卻相差不少，較便宜的VVIP甚至能得到1：1的合照，VIP BOX只有1：10合照。

而門票開賣至今，每個區域的票都還有剩，僅有2個VIP BOX完售，不過需要花到如此昂貴的價格才能目睹偶像風采，不少粉絲都坦言會再重新考慮。




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