23萬人齊哭！hololive二期生湊阿庫婭8/28畢業　稱與公司方針不合

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湊阿庫婭在直播中稱，自從她於2018年以hololive旗下VTuber出道之後，不論是公司還是自己都有很大的進步，但即使發生過很多開心、愉快的事情，但仍然出現了與公司方針不合的狀況。但她也強調，這並非是任何人犯錯，而是「沒有辦法的事情」。
湊阿庫婭表示，這是她自己的意志所做出的決定，親口向公司表達了「想要畢業」的想法。
湊阿庫婭在直播中向hololive的其他成員表達感謝，並強調並非因為討厭粉絲，或是被黑粉影響才做出畢業決定，而是不希望再欺騙自己、不想要讓自己後悔下去。
湊阿庫婭稱，原本是想要更早向大家告知這一件事情，但因為有許多事項必須做出調整，因此才會在邁向6週年的這個時刻宣布畢業，同時也向一直以來支持她的粉絲們表達歉意以及感謝。
湊阿庫婭表示，在最後一天（8月28日）的晚上，將會進行畢業歌唱直播，來向大眾傳達感謝之情，到畢業之前也會繼續努力，全力以赴地進行活動，也希望在剩下的時間，能夠好好地將她的想法傳遞給粉絲。最後，湊阿庫婭也呼籲，在發表畢業宣言之後，可能會有許多謠言、假消息流傳，要粉絲不要盡信。
湊阿庫婭以直播宣布畢業
湊阿庫婭以「非常重要的通知（較為遺憾的方面）」為標題進行直播，在直播尚未開始，不少粉絲便在聊天室當中不安地表示，「該不會是要畢業了吧」、「希望只是宣布要暫停活動」、「有不好的預感」、「好不安啊，到底是什麼事情」。結束後，粉絲也紛紛留言，感謝湊阿庫婭這些年的努力，並稱「即使畢業，也還是我一生的推（推し，只喜歡的偶像或角色）」
這場直播最大同時觀看人數一度飆到23萬7426人，粉絲也十分不捨，向湊阿庫婭表達支持之意。在湊阿庫婭直播結束之後，相關關鍵字如「方針理念不合」、「hololive」、「湊阿庫婭畢業」等關鍵字也衝上了社群平台X（舊稱推特）的流行趨勢排行榜。
湊阿庫婭在2018年以hololive二期生出道，平時大多以穿著海洋風格的女僕服進行活動，目前頻道訂閱人數已達206萬人。其遊戲實力雄厚，過去還曾在FPS遊戲「Apex Legends」中達到大師級。除此之外，湊阿庫婭還曾經推出過數首原創歌曲，並在2022年1月28日時舉行了個人演唱會。