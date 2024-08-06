李洋返台前和燦笑戴資穎合照！好多話題被理解：只想說聲妳辛苦了
「麟洋配」王齊麟、李洋在巴黎奧運奪金，李洋即將退役，同樣是本屆奧運之後將退役的「小戴」戴資穎，雖然止步小組賽，兩人的運動家精神帶給台人滿滿感動，中華隊羽球選手們今（6）日啟程回台，李洋出發前曬出和戴資穎合照，李洋用了一句小小的字寫下：「只想說聲妳辛苦了。」展現溫柔一面。
記者林奕如／綜合報導
中華隊羽球代表隊啟程回台，李洋發文分享前往機場的車上，他和戴資穎同框合照，戴資穎放下頭髮，展現跟球場上不一樣的造型，對著鏡頭燦笑比YA，一掃之前無緣奪牌的遺憾心情和淚水，李洋也寫下：「今天一早坐車到機場與阿戴暢聊，發現有好多好多經歷的話題可以被理解真的好棒。」
李洋最後在圖片中也小小補上一句「只想說聲妳辛苦了」，並且放上一個手比愛心的符號，默默表達心情，超級可愛。李洋在起飛前，也不忘對粉絲報告：「回家了，再次感謝大家一路上的鼓勵和支持。」班機預計在明早抵達桃園機場。
「羽球天后」戴資穎在巴黎奧運最後一舞，因為傷勢無緣奪牌，賽後她遺憾落淚讓台人不捨。「麟洋配」奪金後，她馬上發文狂讚：「男雙太強啦！好讚！」李洋則分享小戴的暖舉，透露3年前的東京奧運，小戴還曾借棉被給他，李洋直呼：「妳真暖。」展現隊友之情。