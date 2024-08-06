劉文正神隱美國傳烏龍死訊！好友楊耀東返台鬆口了　10字曝他近況

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由於劉文正去年傳出「烏龍死訊」，讓外界誤以為他已經離世，當時楊耀東曾向各界表示：「請大家給文正一個他想要的自由空間好好生活，這才是愛護他最好的方式。」如今楊耀東再度現身公開場合，也向外界透露好友近況：「他目前都很好，沒有問題。」
楊耀東落淚曝不想回台 不捨高齡母親病況加劇
不只如此，楊耀東也激動落淚，表示自己這次返台，其實相當不捨遠在美國的母親：「媽媽兩次急診， 我從美國回來剛下機，眼睛都是腫的。」楊耀東也透露自己的父親已經101歲、母親92歲，如今年事已高，身體也很常出狀況：「我還能幫爸爸弄泡腳水，用乾淨的布，但是媽媽最近身體不舒服叫救護車，檢查是泌尿系統問題，小便不出來，腎臟發炎。」他也透露自己很擔心媽媽的狀況，原本要取消航班，但又怕對不起好友們，因此仍按照原定計畫返台跟大家相聚：「有請姐姐、哥哥照顧媽媽，現在有視訊可以24小時看媽媽。」
施孝榮坦言一直睡不好 還遭其他歌手圍剿
另外，領軍的施孝榮針對這次民歌最終場，也發表了看法：「道不盡的感謝，無法言喻的難捨，就像嫁女兒一樣，心情真的很複雜，希望在最後一次的演出裡，為我們共有的青春而唱，也感謝一路以來共同努力的所有人。」並透露自己近日的心理狀況，表示自己一直睡不好：「有點壓到喘不過氣，早上覺得心緊緊的。」坦言是心情太壓迫的緊張症候群，不過談及票房時卻又信心滿滿：「我應該會很樂觀，但不是自傲，因為是最終場，這次楊耀東從美國飛奔，卡司又強。」
不過自信的施孝榮卻被其他歌手圍剿，指控他「獨裁」，請大家填寫歌單，最後又不排進正式歌單裡，不然就是要歌手唱和聲，對此他無奈笑回：「我不是獨裁，我是霸道。」並解釋這場演出不是拼盤亂湊，是1套的完整節目，對於呈現方式，他還在構想。