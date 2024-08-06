墾丁暑假訂房率超慘澹！他再挖「白沙灣1亂象」：民眾都被趕走了

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此外也有墾丁大街的攤商表示，今年暑假遊客數量大約減少3成多，或許與民眾認為出國比國旅划算有很大的關連。
白沙灣驚見業者占位亂象！遊客抱怨連連
墾丁遊客數量銳減的話題曝光後，隨即在PTT上引爆一系列討論，許多人都曾在前往當地旅行時，被墾丁大街上的「觀光區物價」嚇壞了，更有一位遊客點破了當地觀光景點白沙灣的亂象，直言「沙灘每天都被一堆業者插傘佔領，導致自己帶帳篷的家庭，都被迫趕到很邊緣的地方」，現場常有許多小孩跑來跑去，業者的遮陽傘的鋼架很尖銳，更深怕孩童一個不小心就撞上受傷。
原PO更加感慨的是「這樣的亂象竟然好幾年來都沒人在管！彷彿那裡的人都不在意一樣，根本就整個廢到笑啊！這樣誰還想去觀光啊？真是豈有此理！」
實際查詢墾丁白沙灣Google評論，這個全台最受歡迎的沙灘，憑藉著絕美海景以及清澈海水、潔白細沙等條件，累積了1507則評價仍能維持4.7星的極高評價。從台灣Google 地圖的空拍街景，的確能明顯看到看似潔白的白沙灣上，有明顯遮陽傘的形狀，蔓延在500公尺長的海灘上。
仔細深入查看評論留言內容，發現多數一星負評，都是遊客在抱怨現場業者陽傘佔位、隨意收費的亂象，「週末租陽傘附五張椅子開價300元，平日只要100元，重點是這些業者到底有沒有合法規？」、「這麼美的海灘放眼望去全是遮陽傘，而且竟然還是私人業者所有的？這裡是公家地區還是私有地阿」、「根本沒任何地方有寫要收費，結果停好車後有人突然冒出來說要收20元」、「沖個水也要十元！雖然不貴，但那些店家有合法水權嗎？」甚至還有外國遊客也用英文給予負評「台灣最美麗的風景是海灘上的一堆出租傘」。
因此貼文一出也引爆廣大迴響，許多PTT鄉民也開始質疑，「遮陽傘插到像福壽螺卵一樣」、「之前在白沙灣玩水， 也被香蕉船業者趕走」、「十年前在當地『付費』過一次後，就再也沒去過了」、「公共區域還要付錢？民眾都被趕走了」；但也有人提出不同看法「有看到業者黃昏時會出來淨灘」。