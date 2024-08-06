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墾丁暑假訂房率超慘澹！他再挖「白沙灣1亂象」：民眾都被趕走了

▲許多遊客到墾丁必去的白沙灣。（圖／翻攝GoogleMaps）
▲許多遊客到墾丁必去的白沙灣。（圖／翻攝GoogleMaps）

家庭消費中心/綜合報導

暑假旺季到來，許多觀光地區業者都盼望大量遊客到來，不過日前就有墾丁業者坦言，今年暑假墾丁住房率僅剩5成，攤商業績也下滑3成左右，「從沒見過如此慘澹的暑假」，話題也立刻掀起台灣民眾關注，更有遊客提出墾丁必去的白沙灣，長年都能目睹1亂象，導致「民眾都被趕走了」。

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據《中時新聞網》報導，墾丁福華總經理張積光表示，自己在墾丁服務長達28年，還從未遇過如此慘淡的暑假。他解釋過去墾丁全盛時期的暑假訂房率能達到8、9成，後來降至7、8成，「今年則跌至5成左右」，至於造成墾丁遊客數銳減的原因，他則認為與國人出國、景氣低迷、天氣炎熱、流感頻傳有關聯。

▲墾丁以往是台灣人夏日玩水必去的景點之處，不過從疫情之後，觀光人潮大不如前，屏東縣政府也分析原因「可能跟國人疫情解封報復性出國」有關。（圖/墾丁大街Google評論）
▲墾丁過去是台灣人夏日玩水必去的景點之處，但近幾年人潮大不如前，當地業者相當有感。（圖/墾丁大街Google評論）
此外也有墾丁大街的攤商表示，今年暑假遊客數量大約減少3成多，或許與民眾認為出國比國旅划算有很大的關連。

白沙灣驚見業者占位亂象！遊客抱怨連連

墾丁遊客數量銳減的話題曝光後，隨即在PTT上引爆一系列討論，許多人都曾在前往當地旅行時，被墾丁大街上的「觀光區物價」嚇壞了，更有一位遊客點破了當地觀光景點白沙灣的亂象，直言「沙灘每天都被一堆業者插傘佔領，導致自己帶帳篷的家庭，都被迫趕到很邊緣的地方」，現場常有許多小孩跑來跑去，業者的遮陽傘的鋼架很尖銳，更深怕孩童一個不小心就撞上受傷。

原PO更加感慨的是「這樣的亂象竟然好幾年來都沒人在管！彷彿那裡的人都不在意一樣，根本就整個廢到笑啊！這樣誰還想去觀光啊？真是豈有此理！」

▲有遊客提出墾丁必去的白沙灣，長年都能目睹1亂象「民眾都被趕走了」。（圖／翻攝GoogleMaps）
▲從GoogleMaps的空拍畫面也能看見海灘上有大量業者設置的遮陽傘。（圖／翻攝GoogleMaps）
實際查詢墾丁白沙灣Google評論，這個全台最受歡迎的沙灘，憑藉著絕美海景以及清澈海水、潔白細沙等條件，累積了1507則評價仍能維持4.7星的極高評價。從台灣Google 地圖的空拍街景，的確能明顯看到看似潔白的白沙灣上，有明顯遮陽傘的形狀，蔓延在500公尺長的海灘上。

▲許多遊客前往白沙灣，雖然認為當地景色相當美，但也不滿當地業者樣樣都收費的行為。（圖／翻攝GoogleMaps）
▲許多遊客前往白沙灣，雖然認為當地景色相當美，但也不滿當地業者樣樣都收費的行為。（圖／翻攝GoogleMaps）
仔細深入查看評論留言內容，發現多數一星負評，都是遊客在抱怨現場業者陽傘佔位、隨意收費的亂象，「週末租陽傘附五張椅子開價300元，平日只要100元，重點是這些業者到底有沒有合法規？」、「這麼美的海灘放眼望去全是遮陽傘，而且竟然還是私人業者所有的？這裡是公家地區還是私有地阿」、「根本沒任何地方有寫要收費，結果停好車後有人突然冒出來說要收20元」、「沖個水也要十元！雖然不貴，但那些店家有合法水權嗎？」甚至還有外國遊客也用英文給予負評「台灣最美麗的風景是海灘上的一堆出租傘」。

因此貼文一出也引爆廣大迴響，許多PTT鄉民也開始質疑，「遮陽傘插到像福壽螺卵一樣」、「之前在白沙灣玩水， 也被香蕉船業者趕走」、「十年前在當地『付費』過一次後，就再也沒去過了」、「公共區域還要付錢？民眾都被趕走了」；但也有人提出不同看法「有看到業者黃昏時會出來淨灘」。

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