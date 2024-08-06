全球股災「若向下修正如滾雪球可怕」　謝金河：世界的震央在日本

英國暴動逾400人被捕！馬斯克竟稱「內戰難避免」　與英政府舌戰

▲英國北方小鎮南港發生一起針對孩童的持刀攻擊事件，造成3名女童死亡、5名兒童重傷，網路第一時間謠傳嫌犯是非法移民，導致英國多地在極右派團體推動下掀起暴動。（圖／美聯社）
▲英國北方小鎮南港發生一起針對孩童的持刀攻擊事件，造成3名女童死亡、5名兒童重傷，網路第一時間謠傳嫌犯是非法移民，導致英國多地在極右派團體推動下掀起暴動。（圖／美聯社）

記者倪浩軒/綜合報導

英國利物浦小鎮南港（Southport）上月29日一位17歲男子持刀闖進舞蹈教室攻擊兒童，造成3名女童死亡、5名兒童重傷，雖然嫌犯是土生土長的英國人，網路第一時間卻謠傳是非法移民犯案，導致英國多地在極右派團體推動下掀起反移民暴動，截至今（6）日已有超過400人被捕，且事態仍未平息。對此，美國富豪馬斯克（Elon Musk）竟在X上發表評論稱英國內戰難以避免，讓英相施凱爾（Keir Starmer）的發言人痛批馬斯克的言論毫無道理，不過馬斯克仍持續反擊，在施凱爾的發文底下繼續質疑，掀起外界關注。

我是廣告 請繼續往下閱讀
根據《衛報》報導，英國警方今日宣布將在各地額外部署2200名經過防暴訓練的警察，以打擊自上週以來由極右翼分子領導的暴動事件。目前在英格蘭與威爾斯地區已部署了近4000名警力維持秩序，有聲音擔憂再額外投入2200人會影響平日正常的治安工作，但警方指出，接獲情資稱週三各地暴動將會非常活躍，因此有必要做好準備。目前已有超過400人被捕，預計未來幾天這數字仍將繼續上升。

▲（圖／美聯社／達志影像）
▲英國多地暴動，馬斯克（Elon Musk）竟在X上發表評論稱英國內戰難以避免，引來英國政府反擊。（圖／美聯社／達志影像）
而在暴動之外，馬斯克稱英國內戰難以避免的言論也成為焦點，根據《BBC》報導，英相施凱爾的發言人痛批馬斯克的言論毫無道理，並稱社群網路平台「可以且應該做到更多事情」，英國司法部長亞歷山大（Heidi Alexander）也表示，馬斯克的評論不僅無理，而且「相當令人遺憾」。

然而，馬斯克似乎是決定與英國當局槓上，在英國政府反擊後，他繼續跑到施凱爾的發文下質疑。由於這起極右翼分子領導的暴動將目標對準各地清真寺與穆斯林社區，施凱爾稱政府不會容忍對清真寺與穆斯林社區的無端襲擊，但馬斯克卻嗆聲稱「你難道不應該擔心對『所有』社區的襲擊嗎？」接著還轉發了一則批評英國警方的發文，暗示警方的反應片面不公。

對於馬斯克的回應，司法部長亞歷山大旋即反擊，稱對英國警方的質疑是「毫無根據的斷言」，且損害了正在努力工作的警察人員。事實上，考慮到這起暴動的源頭正是網路謠傳攻擊兒童的嫌犯是非法移民，亞歷山大強調社群網路平台有義務與道德責任遏制錯誤訊息並呼籲人們保持冷靜。

英國作家伊安努奇（Armando Iannucci）也痛批馬斯克主導下的X「放大了噪音，犧牲了事實」，英國專家卡特瓦蘭（Sunder Katwala）表示，馬斯克的發言傳播了一種敘事，那就是讓那些縱容暴力的極端份子在網路上進行社交似乎至關重要，而英國當局應該強烈批評這種價值觀，無論在網路上或現實生活中都必須遵守法律。英國科學創新與技術大臣凱爾（Peter Kyle）也已經約見Meta、Google、X和TikTok等社群網路公司的代表，要求他們阻止煽動仇恨與暴力的訊息傳播。

遭控入侵委內瑞拉！馬斯克回應馬杜洛「戰帖」：贏了送你去火星

土耳其射擊銀牌大叔爆紅！真實背景驚人　馬斯克也說讚

批前朝害英國破產！取消冬季暖氣補助　財政大臣：被迫做緊急決定

馬斯克糗了！特斯拉引擎蓋出包　在美召回逾180萬輛車

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀
我是廣告 請繼續往下閱讀
美國大選