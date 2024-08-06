英國暴動逾400人被捕！馬斯克竟稱「內戰難避免」　與英政府舌戰

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而在暴動之外，馬斯克稱英國內戰難以避免的言論也成為焦點，根據《BBC》報導，英相施凱爾的發言人痛批馬斯克的言論毫無道理，並稱社群網路平台「可以且應該做到更多事情」，英國司法部長亞歷山大（Heidi Alexander）也表示，馬斯克的評論不僅無理，而且「相當令人遺憾」。
然而，馬斯克似乎是決定與英國當局槓上，在英國政府反擊後，他繼續跑到施凱爾的發文下質疑。由於這起極右翼分子領導的暴動將目標對準各地清真寺與穆斯林社區，施凱爾稱政府不會容忍對清真寺與穆斯林社區的無端襲擊，但馬斯克卻嗆聲稱「你難道不應該擔心對『所有』社區的襲擊嗎？」接著還轉發了一則批評英國警方的發文，暗示警方的反應片面不公。
對於馬斯克的回應，司法部長亞歷山大旋即反擊，稱對英國警方的質疑是「毫無根據的斷言」，且損害了正在努力工作的警察人員。事實上，考慮到這起暴動的源頭正是網路謠傳攻擊兒童的嫌犯是非法移民，亞歷山大強調社群網路平台有義務與道德責任遏制錯誤訊息並呼籲人們保持冷靜。
英國作家伊安努奇（Armando Iannucci）也痛批馬斯克主導下的X「放大了噪音，犧牲了事實」，英國專家卡特瓦蘭（Sunder Katwala）表示，馬斯克的發言傳播了一種敘事，那就是讓那些縱容暴力的極端份子在網路上進行社交似乎至關重要，而英國當局應該強烈批評這種價值觀，無論在網路上或現實生活中都必須遵守法律。英國科學創新與技術大臣凱爾（Peter Kyle）也已經約見Meta、Google、X和TikTok等社群網路公司的代表，要求他們阻止煽動仇恨與暴力的訊息傳播。