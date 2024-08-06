食在地減碳排！漢來美食攜手正修科大、農產合作社推動永續
漢來美食、正修科大與屏東新埤雅緱農產運銷合作社三方攜手，於今(6)日簽定推動輔導使用在地小農農產品的合作意向書。透過產學三方的合作，除了為優良的小農創造穩定的收入，也落實了企業推動ESG的工作及校方執行USR之計畫。
記者陳美嘉／高雄報導
漢來美食指出，隨著地球暖化加速，減少碳排、縮短食物里程已成為企業共同的社會責任，漢來美食從數年前便積極地尋找並採購在地食材、研發相關菜色，其意義在於降低食材運送產生之碳足跡，並為消費者提供具產銷履歷的優質食材，實踐聯合國永續發展SDGs之目標。今年更透過與正修科大及屏東新埤雅緱農產運銷合作社合作，取得更多小農資訊，並實地走訪產地取得優質食材。
正修科大副校長游步平表示，正修科大執行新埤USR計畫以來，一直致力於發展新埤鄉特色餐飲、提升地方發展、活絡經濟、打造一個健康活力的新埤鄉，此計畫除了達成偏鄉經濟成長與永續發展之目標願景，透過從產地(小農)直接進貨；促使合作夥伴-漢來美食降低食材運送產生之碳足跡，並善盡企業社會責任，採購金額逐年增加。
雅緱農產運銷合作社理事主席朱國寶指出，新埤鄉附近有很多土地屬於水資源保護地，沒有工業汙染，且其水質及土質適合栽種各種農產品，未來將持續提供南部餐飲業者優質的農產品，並與正修科大合作，拓展國際銷售管道。