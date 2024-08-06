許瑋甯遭嗆斷崖式崩壞！高EQ反擊還放閃邱澤 「夫妻撫摸照」曝光
台灣女演員許瑋甯出道20年，在戲劇表現上一直都有亮眼成績，近期演出已經播畢的夯劇《不夠善良的我們》更是掀起討論，而她2021年還因拍攝電影《當男人戀愛時》而與邱澤結緣，最後甜蜜閃婚，兩人結婚至今3年依舊恩愛。不過即將迎來40歲生日的許瑋甯，近期卻被網友嘲諷已經「斷崖式崩壞」，對此許瑋甯也在限時動態上發聲反擊，並曬出邱澤撫摸她臉龐的照片，表示就算崩壞了也可可愛愛，閃瞎一票網友。
記者施以慧／綜合報導
許瑋甯黑禮服現身影展 遭網友嗆「斷崖式崩壞」
而許瑋甯遭到網友嗆聲「斷崖式崩壞」的原因，就是她日前出席的大陸青年電影展，只見紅毯上的許瑋甯身穿黑色長禮服，低胸的設計讓她胸前雪白的肌膚一覽無遺，也讓她一出場就驚豔眾人，但卻因此遭到網友吐槽：「是不是有點斷崖式？以前很美的，感覺她婚前好美、好好看，怎麼結婚後整個人都變了！」
不甘示弱發動態反擊 自信表示自己「可可愛愛」
對於網友的批評，許瑋甯不甘示弱，在限時動態曬出自拍照反擊，先是放上套上濾鏡的自拍，自誇自己：「可可愛愛！」接著還放上紅毯時的照片，更寫下：「沒濾鏡的我，也是40（歲）的正正常常、自自然然。」高EQ回應網友的點評。
回應之餘偷曬恩愛 邱澤半隻手入鏡閃瞎網友
不只如此，許瑋甯還發出1張半遮臉的照片，只見許瑋甯靠著抱枕，被1隻手遮擋住半臉，由於手背明顯有些粗糙，疑似是男性的手掌，讓不少粉絲懷疑是老公邱澤的手，讓網友傻眼，表示許瑋甯回應之餘還偷偷放閃，閃瞎大批粉絲。