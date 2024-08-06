周三「立秋」轉運！5生肖財運大爆發　「鬼月多普度」財源滾滾

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Top 5 ：羊
屬羊的朋友，在這段期間多做事少說話，把心思放在事業上，勿逞口舌之快是最好的建議，因為這段時間不適合談錢跟感情，建議多拜拜，無形的力量自然會幫助你，記得普渡多普一點，會有幫助。
Top 4 ：猴
屬猴的朋友，這段期間事業與工作壓力會比較大，因為事情變化快，家中的是非也多，會因言語、錢財、感情等問題而起紛爭，建議多與朋友相聚累積人脈，或者多學習上課，會有其他好的機會與方向，就是要記住這段期間盡量少管閒事就好。
Top 3 ：豬
屬豬的朋友，這段期間要記得別把外面的煩躁帶回家，容易影響自己與家庭氣氛，生意跟錢財事最好私下溝通與談判，會有成功的機會，切記不要急著簽約，也不要因為錢的問題跟客戶或另一半爭吵，慢慢談以不傷和氣為要。
Top 2 ：鼠
屬鼠的朋友，在這段期間會有貴人相助，但建議放慢腳步、不著急，因為目前並不適合做太快的重大決定，一切都還有變數，記得有空多看點書找尋智慧，做些休閒活動或投入自己喜好，可同步累積優質人脈。
Top 1 ：牛
屬牛的朋友，在這段期間需要堅定自己的想法與做法，有賺大錢的機運，但需要高超的技術與知識互相配合，記住別被流言蜚語所影響，放慢自己的腳步，做好自己就好，這段期間同樣不適合做重大決定與決策，放輕鬆一切順其自然就好，提升自我的靈性與知識，等待時機。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。