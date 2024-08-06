「立秋」鬼門開＋天象刑沖！鬼月想轉運　一物避災解難秘訣大公開

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立秋期間16天 命理師：注意交通安全
第三是「土逆」冲金星，感情容易分手、離婚、拆夥或破財；工作上會有離職或被解雇的狀況。另外，「太陽」刑天王星，經濟跟企業容易受到重大損失，全球黑天鵝（指極不可能發生，實際上卻又發生的事件）持續不斷到來，千萬要事先做好應變方案，還要慎防陸海空嚴重交通意外、水災、火災。感情業障能避就避，將自己的生活步調放慢、安全第一。立秋這段期間，只挑選那些能讓自己放鬆，心情愉快的活動參與，就可以保持正能量，遠離破事。
邱彥龍還提醒，立秋期間身體要注意的部分是婦科肌瘤、痛風、結石、骨刺、癌症、腫瘤、憂鬱、恐慌症、中毒、食安問題、肝臟疾病、心肌梗塞、感冒、新冠疫情、過敏、中暑、肺結節、腸胃息肉、穿孔、黴菌感染、筋骨痠痛等，意外方面要注意交通安全，小心從樓梯滑倒或高處掉落。
6星座吉凶參半 想解得改變現狀
但好消息是，立秋期間太陽、火星跟木星最旺，邱彥龍表示，這有利於行政機關、擁有權力者、黃金商、大企業家、藝人、名人、軍警消防、軍工、化學、中西醫、藥業、醫美、律師法官、宗教命理、社會福利業、銀行保險、金融證券業、橡膠、纖維、印染業等等。
另外6個星座包含獅子、雙子、水瓶、金牛、雙魚、射手，雖然吉凶參半，但只要懂得改變現狀，就可以擺脫舊有問題綑綁，儘量放鬆心情保持愉悅，喜歡什麼就去參與，有問題就解決，就會發現萬事皆好事。
邱彥龍並引用《易林·豫之訟》卦：「星隕如雨，弓弱無輔，強陽制陰，不得安土」來說明立秋期間大環境的挑戰，比如戰爭發生，飛彈如雨；天災大雨從天降；社會輿論批判或謠言滿天飛等難以抵擋的事發生，個人或企業會因此被迫改變，要小心因應，隨時保持警覺跟彈性才是王道。
※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。