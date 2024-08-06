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「立秋」鬼門開＋天象刑沖！鬼月想轉運　一物避災解難秘訣大公開

▲周三（8月7日）進入節氣「立秋」，加上鬼門開、天象刑冲，命理師提醒可噴點香水，或配戴方形幸運物。（示意圖／取自Unsplash）
▲周三（8月7日）進入節氣「立秋」，加上鬼門開、天象刑冲，命理師提醒可噴點香水，或配戴方形幸運物。（示意圖／取自Unsplash）

文／命理專家邱彥龍

周三（8月7日）進入節氣「立秋」，國際天星風水命理專家邱彥龍提醒，秋天第一個節氣到來，加上鬼門已開，天象刑冲，國際衝突會再度升級加大，嚴重影響全球經濟。元首、領袖或名人有再次被暗殺的風險，這段時間亂象叢生，心情繁雜者特別容易被無形影響而與人發生口角紛爭，情緒起伏波動大，記得出門前噴點自己喜歡的香水、配戴方形幸運物，多穿米白色、米黃色、土色系服飾，有助化煞、保平安、增加財運，不受陰邪干擾。

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邱彥龍分析，立秋這16天會遇到三個逆，第一是「土逆」刑火星與木星，不論在家人問題上、工作上或與同事之間存在某種壓力，容易因為彼此無法配合而暴怒，另外，累積已久的身體問題，也會爆發。第二是「水逆」刑天王星，容易因為對方沒信用或毀約而讓原先的步調被打亂，又因溝通不良間接影響到事業與錢財，切記勿逞口舌之快或顧及面子問題而造成一連串的事件與紛擾。

▲香水、香精。（示意圖／取自Unsplash）
▲節氣「立秋」到，秋天第一個節氣到來，加上鬼門開、天象刑冲，命理專家建議近期出門可噴香水、配戴幸運物避邪。（示意圖／取自Unsplash）
立秋期間16天　命理師：注意交通安全

第三是「土逆」冲金星，感情容易分手、離婚、拆夥或破財；工作上會有離職或被解雇的狀況。另外，「太陽」刑天王星，經濟跟企業容易受到重大損失，全球黑天鵝（指極不可能發生，實際上卻又發生的事件）持續不斷到來，千萬要事先做好應變方案，還要慎防陸海空嚴重交通意外、水災、火災。感情業障能避就避，將自己的生活步調放慢、安全第一。立秋這段期間，只挑選那些能讓自己放鬆，心情愉快的活動參與，就可以保持正能量，遠離破事。

邱彥龍還提醒，立秋期間身體要注意的部分是婦科肌瘤、痛風、結石、骨刺、癌症、腫瘤、憂鬱、恐慌症、中毒、食安問題、肝臟疾病、心肌梗塞、感冒、新冠疫情、過敏、中暑、肺結節、腸胃息肉、穿孔、黴菌感染、筋骨痠痛等，意外方面要注意交通安全，小心從樓梯滑倒或高處掉落。

6星座吉凶參半　想解得改變現狀

但好消息是，立秋期間太陽、火星跟木星最旺，邱彥龍表示，這有利於行政機關、擁有權力者、黃金商、大企業家、藝人、名人、軍警消防、軍工、化學、中西醫、藥業、醫美、律師法官、宗教命理、社會福利業、銀行保險、金融證券業、橡膠、纖維、印染業等等。

另外6個星座包含獅子、雙子、水瓶、金牛、雙魚、射手，雖然吉凶參半，但只要懂得改變現狀，就可以擺脫舊有問題綑綁，儘量放鬆心情保持愉悅，喜歡什麼就去參與，有問題就解決，就會發現萬事皆好事。

邱彥龍並引用《易林·豫之訟》卦：「星隕如雨，弓弱無輔，強陽制陰，不得安土」來說明立秋期間大環境的挑戰，比如戰爭發生，飛彈如雨；天災大雨從天降；社會輿論批判或謠言滿天飛等難以抵擋的事發生，個人或企業會因此被迫改變，要小心因應，隨時保持警覺跟彈性才是王道。

※【NOWnews 今日新聞】提醒:民俗說法僅供參考，切勿過度迷信。
 

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