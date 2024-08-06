奧運桌球男團8強！高承睿開局超兇　觀眾看傻：柚子同學打人家XX

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高承睿與莊智淵兩人聯手，在第1點想盡辦法讓對手知難而退，但我方居於劣勢，首局雙方廝殺至7平，但日本組合連拿4分，旗開得勝。第2局莊智淵和高承睿還是無法突破，以5：11的比分再丟掉1局，而來到雙打關鍵第3局，雙方形成拉鋸戰，一路糾纏至9平，不過日本隊卻在比賽最後拉尾盤，連拿2分，最終由日本先搶下第1點勝利，不過林昀儒在第2點也趁機扳回一城，截至截稿前，比數1:1拉平。
高承睿大開殺戒 對手「重要部位」慘遭攻擊
而被網友笑稱長得很像日本卡通《我們這一家》角色柚子的高承睿，在比賽中非常專注，每一次揮拍都使勁全力，讓粉絲紛紛在網路留言區替他和莊智淵吶喊：「柚子老莊加油！」甚至高承睿還因為用力過猛，不慎將球打到對方的「重要部位」，讓觀眾驚呆：「柚子冷靜」、「柚子你冷靜」、「柚子打人家XX！」
高承睿19歲首度進軍奧運 曾在世錦賽中奪銅
事實上，2004年出生的高承睿，年僅19歲就登上奧運殿堂，過去的他曾因為身高太矮曾不被看好，但後來被教練發現他非常有天賦，也因為教練的賞識就此開啟了他的桌球之路，國中時更是從台北隻身一人遠赴高雄，向莊智淵拜師。後續高承睿漸漸在各項賽事中嶄露頭角，並於2024年世界桌球團體錦標賽拿下銅牌，並在這次巴黎奧運中出戰桌球男單，可見高承睿的實力不容小覷。
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