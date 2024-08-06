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奧運桌球男團8強！高承睿開局超兇　觀眾看傻：柚子同學打人家XX

▲中華隊桌球小將高承睿在今（6）晚的8強爭霸戰大開殺戒，甚至不慎將球打中對手的「重要部位」，讓觀眾全看呆：「柚子同學打人家XX！」（圖／美聯社／達志影像）
▲中華隊桌球小將高承睿在今（6）晚的8強爭霸戰大開殺戒，甚至不慎將球打中對手的「重要部位」，讓觀眾全看呆：「柚子同學打人家XX！」（圖／美聯社／達志影像）

記者施以慧／綜合報導

2024巴黎奧運會持續熱血開戰，今（6）日晚間輪到台灣桌球好手林昀儒、高承睿和教練莊智淵上場，與日本隊的篠塚大登、戶上隼輔、張本智和爭搶8強賽門票，延續上一場對戰埃及的方式，首點男雙由高承睿與莊智淵率先上陣，第2點則由林昀儒出戰，第3男單則是高承睿獨秀，不過首局戰況就有眼尖網友意外發現高承睿大開殺戒，還不慎將球打到對手的「重要部位」，讓觀眾看呆：「柚子同學打人家XX！」

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▲高承睿（右）與師父莊智淵（左）聯手對抗日本，卻直落三輸掉第1點。（圖／達志影像／美聯社）
▲高承睿（右）與師父莊智淵（左）聯手對抗日本，卻直落三輸掉第1點。（圖／達志影像／美聯社）
4強爭霸戰首局落空　高承睿與莊智淵落後1點

高承睿與莊智淵兩人聯手，在第1點想盡辦法讓對手知難而退，但我方居於劣勢，首局雙方廝殺至7平，但日本組合連拿4分，旗開得勝。第2局莊智淵和高承睿還是無法突破，以5：11的比分再丟掉1局，而來到雙打關鍵第3局，雙方形成拉鋸戰，一路糾纏至9平，不過日本隊卻在比賽最後拉尾盤，連拿2分，最終由日本先搶下第1點勝利，不過林昀儒在第2點也趁機扳回一城，截至截稿前，比數1:1拉平。

▲台灣粉絲在一邊觀看直播一邊替高承睿和莊智淵加油，並眼尖網友發現高承睿不慎將球擊中對手的「重要部位」。（圖／翻攝Hami Video）
▲台灣粉絲在一邊觀看直播一邊替高承睿和莊智淵加油，並眼尖網友發現高承睿不慎將球擊中對手的「重要部位」。（圖／翻攝Hami Video）
高承睿大開殺戒　對手「重要部位」慘遭攻擊

而被網友笑稱長得很像日本卡通《我們這一家》角色柚子的高承睿，在比賽中非常專注，每一次揮拍都使勁全力，讓粉絲紛紛在網路留言區替他和莊智淵吶喊：「柚子老莊加油！」甚至高承睿還因為用力過猛，不慎將球打到對方的「重要部位」，讓觀眾驚呆：「柚子冷靜」、「柚子你冷靜」、「柚子打人家XX！」

高承睿19歲首度進軍奧運　曾在世錦賽中奪銅

事實上，2004年出生的高承睿，年僅19歲就登上奧運殿堂，過去的他曾因為身高太矮曾不被看好，但後來被教練發現他非常有天賦，也因為教練的賞識就此開啟了他的桌球之路，國中時更是從台北隻身一人遠赴高雄，向莊智淵拜師。後續高承睿漸漸在各項賽事中嶄露頭角，並於2024年世界桌球團體錦標賽拿下銅牌，並在這次巴黎奧運中出戰桌球男單，可見高承睿的實力不容小覷。

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