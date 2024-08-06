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阿爾及利亞足球國家隊超嗆！痛批國際拳總「是小丑」　力挺凱莉芙

▲國際拳總（IBA）5日召開記者會持續攻擊台灣拳后林郁婷與阿爾及利亞選手凱莉芙（Imane Khelif），但拿不出任何實質證據，阿爾及利亞足球國家隊官推發文痛批IBA根本是小丑。（圖／翻攝自IBA YouTube直播）
▲國際拳總（IBA）5日召開記者會持續攻擊台灣拳后林郁婷與阿爾及利亞選手凱莉芙（Imane Khelif），但拿不出任何實質證據，阿爾及利亞足球國家隊官推發文痛批IBA根本是小丑。（圖／翻攝自IBA YouTube直播）

記者倪浩軒/綜合報導

台灣拳后林郁婷與阿爾及利亞選手凱莉芙（Imane Khelif）遭到國際拳總（IBA）指控兩人存在性別爭議，如火如荼進行的巴黎奧運拳擊項目因而失焦，IBA甚至在昨（5）日大動作召開記者會繼續攻擊林郁婷與凱莉芙，但卻沒有提出任何實質證據。對此，阿爾及利亞足球國家隊在官方X發文痛批IBA根本是小丑，直言凱莉芙參賽資格過去都沒有問題，直到2023年世錦賽擊敗俄羅斯選手後才突然跳出來稱凱莉芙有性別爭議，取消她的比賽資格，司馬昭之心路人皆知。

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阿爾及利亞足球國家隊與凱莉芙同仇敵愾，連日來在官方X上發文力挺，強調凱莉芙的奧運之旅已經不僅僅是拳擊，更是克服種族主義、階級主義、系統性的偏見等一系列的戰爭，而凱莉芙要打贏這場仗，需要的不僅僅是擂台上的天賦，還得具備最強大的毅力與奉獻精神。

另外，阿爾及利亞足球國家隊也將矛頭對準IBA，發文表示凱莉芙曾在2018年、2019年、2022年參加由IBA主辦的世錦賽都沒有問題，被認定是女性，然而就在2023年世錦賽準決賽打敗俄羅斯選手後，IBA突然跳出來說「凱莉芙是男的」，文末還附上一個小丑符號狠嗆IBA。

事實上，IBA與俄羅斯關係匪淺，「俄羅斯天然氣工業股份公司」就是IBA的最大金主，5日記者會上也有記者直接詢問IBA每年從俄羅斯天然氣工業股份公司收到多少錢，而IBA卻打太極不願回答。IBA主席克列姆列夫（Umar Kremlev）透過視訊連線在記者會上強調，並沒有針對哪個國家，只是要確保比賽符合資格，還說他相當尊敬阿爾及利亞與台灣的人民，但又在沒有提出證據的情況下稱2名選手的「睪固酮（Testosterone）水準高到跟男人一樣」，並稱自己不在產房現場，「我怎麼知道她們出生時是男是女？但基因測試與睪固酮測試都顯示他們是男人。」

IBA大張旗鼓開記者會要抨擊林郁婷與凱莉芙，但沒有拿出任何實質證據，因此效果適得其反，引來各大外媒紛紛痛批，《BBC》在標題稱這是一場「毫無秩序（chaotic）」的記者會；英國每日電訊報也批評記者會「一團混亂（shambolic）」，《每日郵報》記者更狠酸，如果奧運有搬石頭砸自己腳的競賽，IBA的記者會已經拿下金牌了。


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