阿爾及利亞足球國家隊超嗆！痛批國際拳總「是小丑」　力挺凱莉芙

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另外，阿爾及利亞足球國家隊也將矛頭對準IBA，發文表示凱莉芙曾在2018年、2019年、2022年參加由IBA主辦的世錦賽都沒有問題，被認定是女性，然而就在2023年世錦賽準決賽打敗俄羅斯選手後，IBA突然跳出來說「凱莉芙是男的」，文末還附上一個小丑符號狠嗆IBA。
事實上，IBA與俄羅斯關係匪淺，「俄羅斯天然氣工業股份公司」就是IBA的最大金主，5日記者會上也有記者直接詢問IBA每年從俄羅斯天然氣工業股份公司收到多少錢，而IBA卻打太極不願回答。IBA主席克列姆列夫（Umar Kremlev）透過視訊連線在記者會上強調，並沒有針對哪個國家，只是要確保比賽符合資格，還說他相當尊敬阿爾及利亞與台灣的人民，但又在沒有提出證據的情況下稱2名選手的「睪固酮（Testosterone）水準高到跟男人一樣」，並稱自己不在產房現場，「我怎麼知道她們出生時是男是女？但基因測試與睪固酮測試都顯示他們是男人。」
IBA大張旗鼓開記者會要抨擊林郁婷與凱莉芙，但沒有拿出任何實質證據，因此效果適得其反，引來各大外媒紛紛痛批，《BBC》在標題稱這是一場「毫無秩序（chaotic）」的記者會；英國每日電訊報也批評記者會「一團混亂（shambolic）」，《每日郵報》記者更狠酸，如果奧運有搬石頭砸自己腳的競賽，IBA的記者會已經拿下金牌了。
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