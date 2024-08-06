奧運現場／彭名揚明知不能跑還是出賽　曝內心拉扯：真的好不容易

我是廣告 請繼續往下閱讀
7月29日在巴黎練習時聽到膝蓋「啪」一聲，隨後出現膝蓋腫脹。經MRI檢查發現髕骨肌腱斷裂，雖然台灣醫療團隊建議他不要上場比賽，但他仍然希望能站上跑道。
退賽還是站上跑道，兩個念頭在彭名揚的內心中拉扯，他表示：「到底要不要出賽？是選擇不上場還是跑不完？每個選擇都將面臨批評，真的好不容易。經過幾夜的長考，我還是選擇站上去跑道上，去感受一路走來的不容易，去感受未完的遺憾，以及仍要前行的責任。讓世界看見臺灣的選手，也能站上紫色的賽道。讓青春投入田徑練習的選手，知道夢想可以不只是夢想！」
人生的第一次奧運以未完賽劃下句點，彭名揚表示：「我們都在挑戰人生的不容易，恭喜『麟洋』再獲佳績，挑戰極為不容易的連勝紀錄，以及創造連兩屆奪牌的『獎牌天花板』。我也是在挑戰不容易，挑戰自己的心境及環境。」
彭名揚回憶受傷當晚的情況，他說：「知道事情的當晚，整個巴黎的溫柔，接不住我眼淚的滂沱。事情是這樣的，到巴黎後仍維持日常訓練，在上個月底29日在巴黎訓練場某次練習，膝蓋出現了異聲然後腫脹，當下整個心揪了起來。」
彭名揚返台接受治療 力拚2026年名古屋亞運
彭名揚接著說：「經過檢查後是髕骨肌腱斷裂，並且斷出一個缺口。醫囑建議要即刻休息，甚至已安排好返台後的治療，我整個心已經從揪結到扭曲，也對期待我上場完賽的大家，感到非常抱歉！」
彭名揚強調，不強求完賽是基於國手的責任，要盡快恢復備戰亞運，而不是讓受傷擴大，才不愧對大家的栽培與期待，他也感謝經紀公司、贊助商、體育署、國訓中心、田協、教練、家人、好友及粉絲的支持，「比賽鳴槍的瞬間，或許是這場賽事的開始，但對我來說，更是人生挑戰的開始！」
更多「2024巴黎奧運」相關新聞。