逢低買進推升市場情緒！美股早盤主要指數齊揚 台積電ADR漲逾3％
美股在經歷連續大跌後，6日早盤出現反彈，投資人逢低買進情緒推升市場，美股各大指數在早盤齊聲上漲，截至寫稿時間為止，道瓊工業指數上漲281.63點、約0.73％；標普500指數上漲65.49點、約1.26％；那斯達克指數上漲193.94點、約1.20％；費城半導體指數上漲60.79點、約1.35％。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《CNBC》報導，日股6日率先反彈提振了華爾街士氣，投資人停止恐慌拋售，美股所有指數在早盤均上揚，截至寫稿時間為止，輝達（Nvidia）報104.18，上漲3.71％，台積電ADR報153.84，上漲3.98％。其他大型科技股則是漲跌互見，Meta早盤一度上漲2.5％，被揭露遭到巴菲特拋售的蘋果則持續下跌，早盤又跌了約2％。
分析師梅菲爾德（Ross Mayfield）表示，隨著日本央行升息以及日圓升值，過去借出寬鬆日圓套利買下其他外國資產的交易模式已經行不通，短期內波動性仍可能會持續上升。
梅菲爾德強調，「如果未來幾週出現更多壓力，我不會感到驚訝」，但也補充指出，之前的恐慌性拋售有點過頭了，美國經濟即使有所降溫，大致仍然強勁，雖然市場可能會持續波動，不過「我不太擔心潛在的基本面」。
另位分析師施萊夫（Carol Schleif）則建議投資人繼續觀望，「等塵埃落定再進場通常是明智的做法」，因為在市場仍處於調整階段時，急著逢低搶進恐怕會變成徒手接刀。