虎航推父親節促銷！今天10:00開搶 訂11月最便宜「單程888元起」
台灣虎航促銷又來了！虎航針對父親節檔期推出僅有兩天的機票促銷，今（7）日10:00開賣，至8月8日晚上23:59為止，推出台北出發飛往日、韓、泰、越、澳共五國家航線。此次以預訂出發的日期來區分價格，以8月出發為例，單程未稅價1,888元起；若是訂11月出發的機票，享有單程未稅價僅888元。
記者葉盛耀/綜合報導
父親節前夕，虎航推出促銷機票活動，今（7）日開賣至8月8日晚上23:59為止，僅有兩天，可預訂的旅遊期間為 2024年8月7日～2024年11月30日。有別於以往以航線來區分票價，此次則是以日期早晚來區分。
📍11月出發，單程未稅價888元起；
📍10月出發，單程未稅價1,288元起；
📍9月出發， 單程未稅價1,588元起；
📍8月出發，單程未稅價1,888元起。
等於是訂購愈晚的機票將愈便宜，也就是預訂11月冬天時段，才會有單程888元的優惠價，但提醒，此次限購來回才能享有優惠。
另外，酷航則是將於2024年9月和10月在新加坡迎接第三與第四架巴西航空工業公司(Embraer) E190-E2客機，第三架客機名為Jalan-Jalan，第四架客機名為Travel Kak，酷航因此也將開通前往兩個東南亞新航點的航班，包含印尼的戈達查帝(大萬隆地區) 與馬來西亞的馬六甲。
前往戈達查帝的航班將於2024年9月28日開航，每週兩班；而前往馬六甲的航班將於2024年10月23日開航，每週五班。即日起可透過酷航網站、手機App及其他銷售通路，預訂台北出發往戈達查帝和馬六甲的航班，經濟艙飛往戈達查帝，單程最低含稅價新台幣3,662元起；飛往馬六甲，單程最低含稅價新台幣2,967元起。