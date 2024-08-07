巴黎奧運／金牌班機起飛了！機長廣播超感人：你們都是台灣的驕傲

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有民眾前往巴黎奧運替中華隊選手加油打氣，並在6日搭機返台，結果正巧與一些中華隊成員搭到同班機，機長也在起飛前透過機上廣播，向所有乘客介紹在機上的選手們，並邀請全體乘客給予選手們最誠摯的掌聲。
機長在廣播中開頭提到，「飛機上有許多中華隊的選手代表台灣前往巴黎參賽，包括羽球、射擊、射箭體操等項目，我們很榮幸可以陪伴他們一起回家。感謝各領域頂尖選手們的傑出表現，你們都是台灣的驕傲。」
隨後機長先點名本次再度奪金的「麟洋配」，他大讚「在此特别恭喜李洋先生、王齊麟先生再度榮獲奧運羽球男子雙打金牌，創下史上首次金牌2連霸的紀錄，也恭喜李孟遠先生獲得奧運男子定向飛靶射擊銅牌這也是台灣在射擊項目首面獎牌。還有抗癌成功重返賽場仍表現亮眼的周天成先生，也在本次班機上，永不放棄的毅力令人感佩。」
最後則是台灣人最愛的羽球天后戴資穎，機長說道：「本班機上還有一位與長榮航空長期相伴飛行近十年的親密戰友，也是本屆奧運中華隊的掌旗官，那就是我們非常熟悉的戴資穎小姐」，結果機上立刻爆出更大的歡呼聲。
機長也相當有感觸地說，能陪伴戴資穎小姐征戰世界各地，「此次奧運帶傷上陣的戴小姐，始終沒有放棄自己盡了最大的努力拼戰到最後—刻，充分表現運動家精神的最高典範。身為多年的戰友，長榮航空真的非常驕傲，謝謝戴小姐一直以來帶給我們的榮譽與美好，您永遠是我們心目中無可取代的精彩傳奇，長榮航空永遠支持您。」
最後機長也請機上所有乘客，為這些替台灣爭光的選手們，獻上最熱情的掌聲，「你們是名副其實的『台灣之光』」 。
金牌班機機長飛行前廣播完整內容
飛機上有許多中華隊的選手代表台灣前往巴黎參賽，包括羽球、射擊、射箭體操等項目，我們很榮幸可以陪伴他們一起回家，感謝各領域頂尖選手們的傑出表現，你們都是台灣的驕傲。
在此特别恭喜李洋先生、王齊麟先生再度榮獲奧運羽球男子雙打金牌，創下史上首次金牌二連霸的紀錄，也恭喜李孟遠先生獲得奧運男子定向飛靶射擊銅牌，這也是台灣在射擊項目首面獎牌。台灣羽球一哥周天成先生也在此班機上，永不放棄的毅力令人感佩。
本班機上還有一位與長榮航空長期相伴飛行近十年的親密戰友，也是本屆奧運中華隊的掌旗官，那就是我們非常熟悉的戴資穎小姐。能陪伴戴小姐征戰世界各地，此次奧運帶傷上陣的戴小姐，始終沒有放棄自己，盡了最大的努力拼戰到最後—刻，充分表現運動家精神的最高典範。
身為多年的戰友，長榮航空真的非常驕傲，謝謝戴小姐一直以來帶給我們的榮譽與美好，您永遠是我們心目中無可取代的精彩傳奇，長榮航空永遠支持您。
最後謹代表長榮航空再次感謝各位貴賓以及全體中華隊的頂尖好手們，你們是名副其實的台灣之光，請大家給予所有中華隊英雄們最熱情的掌聲，謝謝。
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