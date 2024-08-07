王齊麟奪金就求婚？十元坦言「有點期待」 親曝男友衛冕當下反應
「麟洋配」李洋／王齊麟在巴黎奧運奪下羽球男子雙打金牌，成功衛冕，奧運期間王齊麟和啦啦隊女友陳詩媛（十元）的周邊話題備受矚目，今（7）日中華奧運羽球隊將返台，十元一早5點多就抵達機場等候，受訪時提到今天替王齊麟準備最大的驚喜和禮物就是「我本人」，面對外界謠傳「拿金牌就求婚」的話題，十元表示「會有點期待，但還是自然發展」。
記者張志浩／綜合報導
十元今天一早不到6點就現身桃園機場，由於自己和王齊麟已經有1個多月沒有見面，所以昨晚棒球賽結束後，回家「根本睡不著，4點多起床準備一下就出門了」，十元指出，今天接機並沒有替王齊麟準備特別的橋段，最大的驚喜就是自己到場了。
提到麟洋配奪金當下，十元分享，金牌戰當天自己躲在房間用手機觀賽，由於最後一局比分太接近所以不敢看，直到在客廳的家人發出歡呼聲，才知道男友創造歷史，放下緊張的情緒，賽後十元和王齊麟也有進行視訊通話，十元回憶，當時電話接起來，「我們就互看，然後笑，完全講不出話，因為知道他是多麽辛苦走過來的，後面講一講也有哽咽，不用說話的感動那種感覺。」
至於王齊麟奪金後是否準備求婚，十元害羞回應，「未來的事情我也不知道，有好消息會跟大家分享，當然還是會有點期待，但還是自然發展」，十元也強調，男友拿下金牌後，應該有屬於自己的舞台，希望大家把焦點放在王齊麟身上。
麟洋配奪金之路走得相當艱難，小組賽進入死亡之組，就連麟洋兩人都說「小組能出現就偷笑了」，對此十元也分享，小組抽籤當天就有跟王齊麟說：「最好的劇本出來了，我們要創造傳奇，如果事情已經發生了，就應該用正面的態度去面對。」