周天成沒退休想法！抗癌復出「狀態還不錯」 目標2028洛杉磯奧運
台灣羽球一哥周天成結束生涯第3次奧運會，本屆巴黎奧運止步8強，但抗癌再重返球場拼戰的精神令人動容，目前34歲的他今（7）日返台後明確表示，下屆洛杉磯奧運將「繼續征戰」，暫時沒有退役的想法，如果還有機會能替台灣出戰，絕對不會放棄。
記者張志浩／綜合報導
周天成2023年被發現罹患大腸癌，經過手術切除和休養後重返戰場，本屆巴黎奧運調整狀態相當不錯，小組賽接連擊敗 Garrido、李著耀、奈良岡攻大挺進8強，追平奧運最佳成績，但可惜最後敗給印度的 Sen 無緣獎牌。
周天成指出，去年罹癌、動手術的狀況相當多，積極處理讓自己穩定後，才讓外界知道自己的身體情況；來到巴黎奧運，周天成強調身體狀況完全沒有問題，比賽時的狀態也相當不錯，但遺憾未能替台灣奪下獎牌，展望2028洛杉磯奧運，周天成明確指出自己會繼續征戰，屆時他將來到38歲的年紀。
此外，周天成和戴資穎、麟洋配等人今天都搭乘長榮航空 BR88 班機返回台灣，而機長也在起飛前透過廣播，感謝這些為台灣付出的選手們，完整內容感動所有乘客以及大批網友。周天成也回應，所有選手都相當感動，除了機長廣播外，總統賴清德也有特別錄製影片在機上播放，讓所有運動員有尊榮的感覺，相當開心。