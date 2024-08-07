奧運籃球／Evan Fournier到底是誰？率領法國轟爆加拿大晉級四強

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Ntilikina防守突出，進攻卻非常不理想，全場7投0中，僅靠罰球進帳5分。所幸另一名前尼克後衛Evan Fournier跳了出來，尤其決勝節遠投近切，手感發燙，包含關鍵的大號三分球，讓全場地主法國球迷嗨到最高點。
兩個前尼克球員救了法國
法國隊本場跳出許多奇兵，包括Guerschon Yabusele攻下全隊最高22分。Yabusele曾在2017-19年短暫效力於NBA的波士頓塞爾提克隊，不過並沒有太多表現，之後返回歐洲聯賽才打出身價。
至於備受矚目的NBA馬刺狀元秀Victor Wembanyama，本場比賽功在防守，雖只拿下7分，但抓下12籃板、5助攻和3抄截。至於Rudy Gobert則比較意外上場不到1分鐘，留下1籃板、1犯規和1失誤，整場幾乎都在板凳上當啦啦隊。
SGA轟27分仍難救法國
根據《球王體育賽事inplayZ》賽前整理國際盤口資訊顯示，美國奪冠賠率1.26，大幅領先各國，而加拿大奪冠賠率10倍，排名第2，地主法國11倍，則排名第3。加國與法國則是最有威脅美國夢幻隊的國家，無奈在8強提前對決。
加拿大意外踢鐵板，即使NBA雷霆球星Shai Gilgeous-Alexander狂轟27分，而前尼克隊前鋒RJ Barrett則進帳16分，但本場比賽法國獲得42次罰球，投進33個，而加拿隊整隊則是25投18中，罰球差距也成為本場勝負的關鍵之一。
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