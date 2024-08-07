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奧運籃球／Evan Fournier到底是誰？率領法國轟爆加拿大晉級四強

▲法國Evan Fournier在第四節大爆發，替補上陣轟下15分，包括終場前56秒一記超大號三分球，成為勝利的英雄。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國Evan Fournier在第四節大爆發，替補上陣轟下15分，包括終場前56秒一記超大號三分球，成為勝利的英雄。（圖／美聯社／達志影像）

特派記者廖聿偉/巴黎報導

巴黎奧運籃球8強戰提前上演頂尖對決，地主法國與加拿大本屆都組成「NBA戰隊」，戶別苗頭，最終法國跳出奇兵，目前效力於活塞的Evan Fournier在第四節大爆發，替補上陣轟下15分，包括終場前56秒一記超大號三分球，摧毀加拿大士氣，將分差擴大到10分，Fournier也帶領法國82：73獲勝，順利挺進4強。而Fournier連轉播單位球評也說，「快去查Fournier是誰？他的表現太神了！」

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外國媒體形容，「兩個前尼克球員決定了本場比賽勝負。」前尼克隊後衛Frank Ntilikina因防守優異，成為先發球員，此決定也讓法國找到勝利基因，首節只讓加拿大得到10分，半場取得16分領先。

Ntilikina防守突出，進攻卻非常不理想，全場7投0中，僅靠罰球進帳5分。所幸另一名前尼克後衛Evan Fournier跳了出來，尤其決勝節遠投近切，手感發燙，包含關鍵的大號三分球，讓全場地主法國球迷嗨到最高點。

▲尼克隊後衛Frank Ntilikina因防守優異，成為先發球員，此決定也讓法國找到勝利基因。（圖／美聯社／達志影像）
▲尼克隊後衛Frank Ntilikina因防守優異，成為先發球員，此決定也讓法國找到勝利基因。（圖／美聯社／達志影像）
兩個前尼克球員救了法國

法國隊本場跳出許多奇兵，包括Guerschon Yabusele攻下全隊最高22分。Yabusele曾在2017-19年短暫效力於NBA的波士頓塞爾提克隊，不過並沒有太多表現，之後返回歐洲聯賽才打出身價。

至於備受矚目的NBA馬刺狀元秀Victor Wembanyama，本場比賽功在防守，雖只拿下7分，但抓下12籃板、5助攻和3抄截。至於Rudy Gobert則比較意外上場不到1分鐘，留下1籃板、1犯規和1失誤，整場幾乎都在板凳上當啦啦隊。

▲法國Evan Fournier在第四節大爆發，替補上陣轟下15分。（圖／美聯社／達志影像）
▲法國Evan Fournier在第四節大爆發，替補上陣轟下15分。（圖／美聯社／達志影像）
SGA轟27分仍難救法國

根據《球王體育賽事inplayZ》賽前整理國際盤口資訊顯示，美國奪冠賠率1.26，大幅領先各國，而加拿大奪冠賠率10倍，排名第2，地主法國11倍，則排名第3。加國與法國則是最有威脅美國夢幻隊的國家，無奈在8強提前對決。

加拿大意外踢鐵板，即使NBA雷霆球星Shai Gilgeous-Alexander狂轟27分，而前尼克隊前鋒RJ Barrett則進帳16分，但本場比賽法國獲得42次罰球，投進33個，而加拿隊整隊則是25投18中，罰球差距也成為本場勝負的關鍵之一

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