瑪莉亞颱風估今生成！吳德榮揭最新路徑、影響 父親節降雨熱區曝
今年第5號颱風「瑪莉亞（Maria，美國命名）」預估將在今晚生成！氣象專家吳德榮今（7）日表示，根據中央氣象署「路徑潛勢預測圖」顯示，今晚有發展成清颱的機率，朝北北東轉偏北前進，經日本東方海面，脫離大低壓環流，對台無威脅。而父親節這一兩天天氣仍然偏熱，中南部偶有局部短暫陣雨，大氣不穩定提高，午後山區及部分平地有大雷雨發生，應注意。
記者張嘉哲/綜合報導
吳德榮在「三立準氣象.老大洩天機」專欄提到，今天清晨中部有小範圍零星降雨，根據最新歐洲模式模擬顯示，今日至週五最高氣溫稍降，但仍偏熱，清晨西南風與陸風輻合，中南部偶有局部短暫陣雨，熱帶擾動滯留後又向東離開、台灣水氣增多，大氣不穩定度提高，午後強對流發展，擴展至山區及部分平地，有大雷雨發生的機率，應注意雷擊、強風及瞬間大雨。
吳德榮提到，今天各地區氣溫為北部25至35度，中部23至35度，南部23至35度，東部23至35度。至於週末至下週天氣，吳德榮則表示，週六至下週一日晴熱炎熱，最高氣溫升至37度以上，要注意防曬、防中暑；清晨西南風與陸風輻合，西南部偶有局部短暫陣雨，不過午後對流範圍稍縮小，影響部分山區及平地，仍有局部大雷雨發生的機率。
瑪莉亞颱風不影響台灣「水氣仍偏多」！父親節天氣出爐
而氣象署則也提到，熱帶性低氣壓今晨2時中心位於日本東南方海面，即在台北東方1980公里海面上，向東北東移動，有發展為輕度颱風的趨勢，對台灣沒有直接影響。不過今天低壓帶持續影響，台灣附近環境不穩定，水氣較多，桃園以北及宜蘭雲量較多，有不定時局部短暫陣雨，其他地區是多雲偶有陽光的天氣，清晨至上午因海陸風環流輻合影響，中南部亦有零星短暫陣雨。
氣象署說，從週四父親節至下周二低氣壓稍減弱且逐漸遠離，西南風略增強，但台灣附近仍維持低壓帶的環境，水氣偏多，環境不穩定，迎風面中南部有不定時的短暫陣雨或雷雨，其他地區大致為多雲天氣，午後有局部短暫雷陣雨。