陳念琴奪首面奧運獎牌吻擂台 「無情戰隊」續戰：沒拿金牌不甘心
台灣「拳擊女王」陳念琴在2024巴黎奧運女子66公斤級4強，以1：4惜敗中國選手楊柳，儘管無緣打進金牌戰，但仍收穫生涯首面奧運銅牌，賽後她按照慣例親吻擂台地板，心中充滿無限感恩，但對錯失金牌仍感到一絲不甘心，喊話再接再厲，與搭檔吳詩儀組成的「無情戰隊」會繼續為台灣爭光，「身為拳擊手就是要享受擂台。」
特派記者路皓惟/巴黎報導
陳念琴在2016年6月在世界業餘女子拳擊錦標賽75公斤級拿下銅牌，取得里約奧運參賽資格，成為台灣史上首位登上奧運的女拳擊手，生涯首次奧運止步16強。下一屆東京奧運，陳念琴8強止步，無緣站上頒獎台，並在賽後自曝曾罹患淋巴癌，但生性樂觀的她，並沒有放棄，持續在拳擊路上努力。
陳念琴與楊柳生涯有過數次交鋒，前一次就在在杭州亞運4強賽，當時陳念琴惜敗摘銅，楊柳則挾著地主優勢摘金。今年奧運又是栽在楊柳手上，陳念琴表示，楊柳是一名值得尊重的好手，身為拳擊手就要享受舞台。
過去兩屆奧運陳念琴都會在賽後親吻擂台，今年巴黎奧運也不例外，「感謝一路支持我的朋友，我一直都圍繞擂台長大，有汗也有淚，感謝擂台讓我平安完賽。」
談到未來的計畫，陳念琴坦言目前還沒有明確計畫，但確定的是，與隊友吳詩儀的「無情戰隊」不會解散，她坦言沒有拿到金牌很不甘心，接下來會一步一步堅定走下去，繼續為台灣摘金奪冠。