林昀儒打贏張本智和卻被換掉？「關鍵局突變莊智淵」　內行揭真相

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貼文曝光後，不少網友紛紛回應「我也有同樣疑問，畢竟張本智和太年輕，體力上都贏莊智淵一截」、「可能是戰術安排還是怎麼樣的，這個排法雙打真的好重要」、「我是覺得第三點莊智淵打，第四點給高承睿打也有機會，三位真的辛苦了」；而也有內行人表示：「這是有相關規定的喔！因為我們是客隊，林昀儒只要打第二點，下一場就只能打第五點！」
團體桌球排點大有學問！「想怎麼排就怎麼排」行不通
事實上，根據奧運桌球團體賽的規則，在排點選手上的選擇，是會先抽籤決定誰是主隊跟客隊，將主隊選手分為ABC、客隊選手分為XYZ，然而依照雙打/單打/單打/單打/單打的模式下去進行分配，通常主隊A以及客隊的X都會是該團的王牌，因此會在五局當中出戰兩次，但是棒次有其規定模板。
在第一點雙打的部分，主隊必須是B+C的選手，客隊則是Y+Z，而關鍵在於主隊的A王牌，必須出賽第二點以及第四點；客隊的X王牌則必須出賽第二點以及第五點。所以看出來了嗎？我們的桌球男團就是本場賽事的客隊，林昀儒就是X（出戰第二點以及第五點）、而張本智和就是日本隊的A（出戰第二點及第四點）、桌球教父莊智淵就是Y（出戰第四點打到主隊A張本智和）、柚子同學高承睿就是Z（出戰第三點）。
因此這次對上日本男團就會變成以下順序：
📍第1點男雙：莊智淵（Y）/高承睿（Z）vs篠塚大登（B）/戶上隼輔（C）
📍第2點男單：林昀儒（X）vs張本智和（A）
📍第3點男單：高承睿（Z）vs戶上隼輔（C）
📍第4點男單：莊智淵（Y）vs張本智和（A）
📍第5點男單：林昀儒（X）vs篠塚大登（B）
因爲選手的代號已經是賽前就必須固定，因此教練團能調動的只有決定ABC、XYZ分別是誰，其餘的只能按照模板去分配！所以並不是中華隊不讓林昀儒再打張本智和，而是想怎麼排就怎麼排是完全行不通的。
而由於桌球團體賽當中，是比五戰三勝，所以也可以發現這樣的排法，不僅第一點的男雙對於客隊來說相形重要，主隊其實也比較佔據優勢，因為在男單的部分，最有機會奪下第三勝的第四點，主隊是派出團體中的王牌，而當兩隊實力相當時，客隊就要拚進第五盤靠王牌來取勝，排兵佈陣在桌球團體賽可是大有學問的！
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