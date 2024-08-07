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獲贈豪宅！菲律賓體操王子連奪奧運兩金　加碼送「吃炒飯」一輩子

▲菲律賓體操王子尤洛在24小時內連奪奧運兩個金牌，獲得商家贈豪宅和吃一輩子炒飯。（圖／翻攝自X）
▲菲律賓體操王子尤洛在24小時內連奪奧運兩個金牌，獲得商家贈豪宅和吃一輩子炒飯。（圖／翻攝自X）

國際中心賴正琳／綜合報導

年僅24歲的菲律賓體操王子尤洛（Carlos Yulo）在24小時內連奪奧運兩個金牌，他除了贏得政府獎金之外，還將獲得商家贈送的豪宅和吃一輩子炒飯。

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綜合外國媒體報導，尤洛上周六（3日）在男子自由體操決賽中，為菲國奪得首枚奧運體操金牌，並於周日（4日）在男子跳馬項目中摘冠，在一天之內奪下兩項金牌，被菲律賓媒體封為「體壇英雄」和「國寶」。

根據菲國體育榮譽相關法規，尤洛贏得兩個奧運金牌將獲政府頒發兩筆1000萬披索獎金，合共2000萬披索（約新台幣1124萬元）。民間企業更主動向他提供贈品，包括一間地產發展商贈送達義市（馬尼拉大都會的城市之一） McKinley Hill項目一個價值3200萬披索（約新台幣1800萬元）的3房豪宅，以及數家連鎖餐廳掛保證，要讓他一輩子免費吃炒飯、拉麵、起司漢堡和烤雞，還有一名腸胃科醫生為他提供終身免費諮詢和結腸鏡檢查。

菲律賓總統小馬可仕也在臉書上發文說：「沒有文字可以展現出我們感到何等驕傲！」尤洛在男子自由體操決賽中以0.034分險勝以色列對手，在男子跳馬項目中以壓倒性的15.116分摘冠，擊敗亞美尼亞和英國的選手。

▲尤洛擊敗其他國家的頂尖體操選手，在不同項目中獲得兩面金牌。（圖／翻攝自X）
▲尤洛擊敗其他國家的頂尖體操選手，在不同項目中獲得兩面金牌。（圖／翻攝自X）
菲律賓在奧運比賽的史上第一面金牌是2021年女舉重選手迪亞茲（Hidilyn Diaz）所拿下，她終結了菲律賓97年來的金牌荒。因此尤洛此次一口氣拿下兩面金牌，對菲律賓來說意義格外重大。

2000年出生的尤洛，因為身高僅有150公分，而有外號「體操小巨人」之稱，他在跳馬決賽中表現亮眼，第1跳以難度6.000分、執行分9.433分，拿到15.433分，第2跳則繳出難度5.600分、執行分14.800分，平均為15.116分，也是決賽唯一得分破15分的選手。

他過往的比賽紀錄也十分輝煌，從2022年開始的亞錦賽獎牌累計有10金、2銀、1銅，世錦賽也有2金入帳，包括2021年的跳馬項目以及2019年地板項目。不過他在上一屆的東京奧運沒進到決賽，去年世錦賽也表現得不好，如今在巴黎奧運一吐怨氣，而且還是拿下跳馬、地板金牌，成為菲律賓的國民英雄。


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