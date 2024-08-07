操縱股價損失千萬！正峰工業前董座涉炒股 30萬元交保
上市公司正峰工業（1538）前董事長李育成等人，在2022年涉嫌於私募增資前，壓低正峰股價再買入，金額約4000萬，導致公司損失上千萬。台北地檢署6日指揮調查局台北市調查處兵分6路搜索，傳訊李育成及其親友等3人，訊後李育成以30萬元交保候傳，洪姓親友被以10萬元交保，其餘人請回。
記者孫唯容/綜合報導
正峰工業創立於1975年、2002年上市掛牌，專營電動工具機、汽車燈具製造買賣，替國外知名電動工具機廠商製造OEM產品，也進行技術合作，不過公司財務情況也每況愈下。據了解，2022年間，時任董事長的李育成為了疑為改善長期虧損，因此辦理私募，涉嫌先壓低公司股價，接著再使用家族公司帳戶參與應募，金額達4000萬餘元，導致公司損失上千萬元，涉犯違反證券交易法操縱股價等罪。
檢調6日兵分6路搜索正峰公司、相關公司及涉案人住居所等處，約談李育成及2名涉案親友，晚間移送北檢複訊。訊後，檢方諭知李育成30萬交保、洪姓親友10萬交保，其餘請回。全案朝犯證券交易法第171條第1項第1款之操縱股價方向偵辦。
※【NOWnews 今日新聞
】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。