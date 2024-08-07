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Q3開門紅、聯電7月營收創一年半新高　總座：估終端市場將改善

▲聯電7月營收創19個月新高，第三季續成長出貨增、毛利率持穩。(圖／取材自聯電官網)
▲聯電7月營收創19個月新高，第三季續成長出貨增、毛利率持穩。(圖／取材自聯電官網)

記者陳郁柔／台北報導

晶圓代工大廠聯電昨（6）日公布7月營收表現，年增9.61%，創下一年半以來新高表現；累計今年前7月營收則為年增2.13%。聯電預估第三季晶圓出貨成長、平均產品單價（ASP）持穩之下，法人也看好聯電第三季營運可望持續攀升。

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聯電昨日公布7月合併營收為新台幣208.97億元，月增19.08%、年增9.61%，不僅重返200億元大關，並創近19個月以來新高；累計前7月累計合併營收為1323.28億元，較去年同期成長2.13%。

回顧聯電第二季表現，合併營收為新台幣568億元，季增4%、年增0.9%；毛利率達35.2%；歸屬母公司淨利為新台幣137.9億元；普通股每股獲利為1.11元。

聯電上半年營收為新台幣1114.31億元，年增0.8%；毛利率為33.1%，年減2.6個百分點；稅後純益為新台幣242.42億元，年減23.8%；EPS 1.95 元。

聯電先前在法說會上預估，終端市場需求改善，尤其是通訊和電腦領域，帶動第三季營運將較第二季持續成長，預估晶圓出貨將季增中個位數百分比，平均銷售價格以美元計，保持價格穩定，毛利率約35%，產能利用率提升到接近70%。折舊增加及電費提高雖增添下半年獲利壓力，但仍可維持穩健的獲利。

聯電共同總經理王石表示，受惠於消費性產品市場需求的顯著增長，第二季的晶圓出貨量較前一季成長2.6%，產能利用率提升至68%。在WiFi無線網路和數位電視應用強勁需求的帶動下，22/28奈米晶圓營收占比持續上升，加上有利的匯率因素和產品組合的改善，第二季的毛利率表現優於預期。

針對第三季，王石表示，預期終端市場會有進一步改善，特別是在通訊和電腦領域，將推動產能利用率的提升。聯電22/28奈米業務持續驅動樂觀的營收成長，在下半年，22/28奈米已有多個設計定案（tape-outs），應用範圍涵蓋顯示器驅動IC、通訊和網路等領域。

聯電對第三季展望表示，晶圓出貨預計會成長中個位數百分比，以美金計算平均售價約持平，毛利率預估會落在中30％百分位，產能利用率預估會落在70%。

不過，產能擴張的折舊增加及電費提高，下半年將面臨獲利壓力。儘管有成本挑戰，聯電仍有信心像過去逆境展現韌性，維持穩健獲利，並透過差異化解決方案與多元布局策略，協助客戶強化供應鏈管理。

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