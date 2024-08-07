Q3開門紅、聯電7月營收創一年半新高　總座：估終端市場將改善

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回顧聯電第二季表現，合併營收為新台幣568億元，季增4%、年增0.9%；毛利率達35.2%；歸屬母公司淨利為新台幣137.9億元；普通股每股獲利為1.11元。
聯電上半年營收為新台幣1114.31億元，年增0.8%；毛利率為33.1%，年減2.6個百分點；稅後純益為新台幣242.42億元，年減23.8%；EPS 1.95 元。
聯電先前在法說會上預估，終端市場需求改善，尤其是通訊和電腦領域，帶動第三季營運將較第二季持續成長，預估晶圓出貨將季增中個位數百分比，平均銷售價格以美元計，保持價格穩定，毛利率約35%，產能利用率提升到接近70%。折舊增加及電費提高雖增添下半年獲利壓力，但仍可維持穩健的獲利。
聯電共同總經理王石表示，受惠於消費性產品市場需求的顯著增長，第二季的晶圓出貨量較前一季成長2.6%，產能利用率提升至68%。在WiFi無線網路和數位電視應用強勁需求的帶動下，22/28奈米晶圓營收占比持續上升，加上有利的匯率因素和產品組合的改善，第二季的毛利率表現優於預期。
針對第三季，王石表示，預期終端市場會有進一步改善，特別是在通訊和電腦領域，將推動產能利用率的提升。聯電22/28奈米業務持續驅動樂觀的營收成長，在下半年，22/28奈米已有多個設計定案（tape-outs），應用範圍涵蓋顯示器驅動IC、通訊和網路等領域。
聯電對第三季展望表示，晶圓出貨預計會成長中個位數百分比，以美金計算平均售價約持平，毛利率預估會落在中30％百分位，產能利用率預估會落在70%。
不過，產能擴張的折舊增加及電費提高，下半年將面臨獲利壓力。儘管有成本挑戰，聯電仍有信心像過去逆境展現韌性，維持穩健獲利，並透過差異化解決方案與多元布局策略，協助客戶強化供應鏈管理。