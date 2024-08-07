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陳念琴奧運奪銅！7-11美式5折、寄杯買10送10限今天　全家買1送1

▲「拳擊女王」陳念琴奪銅牌，四大超商與民眾一同狂慶，7-11、全家便利商店，限時發出咖啡優惠，最低買一送一5折爽喝。（圖／7-11提供）
▲「拳擊女王」陳念琴奪銅牌，四大超商與民眾一同狂慶，7-11、全家便利商店，限時發出咖啡優惠，最低買一送一5折爽喝。（圖／7-11提供）

記者鍾怡婷/綜合報導

「拳擊女王」陳念琴今（7）日在女子拳擊沉量級賽事中成功奪下銅牌，同時也是本屆賽事的第四面銅牌，四大超商與民眾一同狂慶，7-11、全家便利商店，限時發出咖啡優惠，最低買一送一5折爽喝，《NOWnews》整理各家促銷一次看。

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🟡7-ELEVEN
8月5日、6日連續兩天，門市憑DM優惠條碼，刷碼可享以下優惠：
大杯精品美式 買2送2（單杯原價100元、平均特價50元）
愛之味麥仔茶590ml 買2送1（單杯原價25元、平均特價17元）
指定熱狗第2件5折（單杯原價35元、平均特價27元）
APP「行動隨時取」： 香鑽水果茶買2送2（單杯原價70元、平均特價35元）

▲7-11狂賀中華隊銅牌入袋，美式咖啡買2送2。（圖／7-11提供）
▲7-11狂賀中華隊銅牌入袋，美式咖啡買2送2。（圖／7-11提供）
📍APP｜8月7日
◾珍珠椰果四季春2杯88元，原價60元、特價44元
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折，原價35元、特價17元
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯88元，原價75元、特價44元
◾青梅冰茶4杯160元，6.6折，原價60元、特價40元
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯160元，原價60元、特價40元

▲7-11行動隨時取8月7日優惠。（圖／7-11提供）
▲7-11行動隨時取8月7日優惠。（圖／7-11提供）
🟡全家便利商店

今（7）日上午10:00起，「全家」APP隨買跨店取再加碼推出「FamiCollection金萱二十七」、「威德運動補給飲」買一送一限量優惠（優惠商品每會員限購1份，兌換期限至113/10/31），共邀全民一起為台灣選手加油集氣！

▲全家運動補給飲料買一送一。（圖／全家提供）
▲全家運動補給飲料買一送一。（圖／全家提供）
▲全家「FamiCollection金萱二十七」買一送一。（圖／全家提供）
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🟡萊爾富
📍門市｜即起至8月8日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕任選買1送1，5折，原價40元、特價20元

▲萊爾富美式、拿鐵買一送一。（圖／萊爾富提供）
▲萊爾富美式、拿鐵買一送一。（圖／萊爾富提供）
🟡OKmart
📍門市｜即起至8月8日限定
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）

▲端午節OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，享買1送1優惠。（圖／OK超商提供）
▲OKCAFE聯名飲「OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡」，享買1送1優惠。（圖／OK超商提供）

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