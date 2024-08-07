陳念琴奧運奪銅！7-11美式5折、寄杯買10送10限今天　全家買1送1

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8月5日、6日連續兩天，門市憑DM優惠條碼，刷碼可享以下優惠：
◾大杯精品美式 買2送2（單杯原價100元、平均特價50元）
◾愛之味麥仔茶590ml 買2送1（單杯原價25元、平均特價17元）
◾指定熱狗第2件5折（單杯原價35元、平均特價27元）
◾APP「行動隨時取」： 香鑽水果茶買2送2（單杯原價70元、平均特價35元）
📍APP｜8月7日
◾珍珠椰果四季春2杯88元，原價60元、特價44元
◾英式紅茶／四季春青茶任選買10送10，5折，原價35元、特價17元
◾冰胭脂紅茶珍珠歐蕾2杯88元，原價75元、特價44元
◾青梅冰茶4杯160元，6.6折，原價60元、特價40元
◾一顆檸檬青茶／一顆檸檬紅茶4杯160元，原價60元、特價40元
🟡全家便利商店
今（7）日上午10:00起，「全家」APP隨買跨店取再加碼推出「FamiCollection金萱二十七」、「威德運動補給飲」買一送一限量優惠（優惠商品每會員限購1份，兌換期限至113/10/31），共邀全民一起為台灣選手加油集氣！
🟡萊爾富
📍門市｜即起至8月8日
◾大杯美式買1送1，5折（原價45元、特價23元）
◾大杯拿鐵買1送1，5折（原價55元、特價28元）
◾濃巧脆脆雪糕／焦糖脆脆雪糕任選買1送1，5折，原價40元、特價20元
🟡OKmart
📍門市｜即起至8月8日限定
◾OOHA水蜜桃烏龍氣泡咖啡買1送1，5折（原價65元、特價33元）
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