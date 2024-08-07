奧運獎金「台灣31選手」確定領到！名單、金額整理　他獎金X1.5倍

我在巴黎奧運／我眼中的林郁婷　請別再懷疑性別、她是台灣英雄！

▲林郁婷經歷多次挫折，仍重新回到擂台，朝顛峰之路邁進。（資料照，記者葉政勳攝）
▲林郁婷經歷多次挫折，仍重新回到擂台，朝顛峰之路邁進。（資料照，記者葉政勳攝）

文/特派記者廖聿偉

台灣拳擊女將林郁婷再度捲入性別問題，其實在巴黎奧運開始前，我就跟同行的同事談及此事，很怕對手或國際拳擊總會（IBA）又會拿此事做文章，未料憾事還是發生。但我可以非常確定，「林郁婷就是女性，無庸置疑。」

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林郁婷在2023年世錦賽因為IBA「性別生化檢測」未過，而被剝奪獎牌資格，引發喧然大波。但之後無論體育署、國訓中心或是國際賽事的檢測都沒有問題，究竟為何當時會未通過檢測，至今仍是個謎。有一說是因為當時在比賽週期實施體重控制，或是服用調經藥，才會導致荷爾蒙異常。

▲林郁婷身邊友人認證，她絕對是女性。(國訓中心提供)
▲林郁婷身邊友人認證，她絕對是女性。(國訓中心提供)
身邊友人、隨隊人員強調「絕對是女性」

我曾經問過一個拳擊協會的隨隊人員，她與林郁婷一起出國移訓、比賽，同房過數十日，該名隨隊人員斬釘截鐵地說，「林郁婷絕對是女性，有生理期，生理構造也是女性。」而跟林郁婷一起長大的朋友也跟我說，「我不懂外界有什麼好質疑（性別），她只是打扮比較陽光，為何要汙衊她？」

記得去年我在杭州亞運採訪時，金牌戰哈薩克對手Karina Ibragimova就不斷放出消息，賽前就向大會抗議，試圖影響林郁婷情緒，金牌戰落敗後更要求複檢，不過最後都沒有得逞。

我最早認識林郁婷是在2018年的雅加達亞運，之後在2019年城市盃後與她聊了近半小時，之後也約過了幾次專訪。林郁婷是一個開朗、健談的人，且我印象很深刻，第一次看她站上擂台，不僅出拳快速、腳步靈活、腦袋清晰，還有身材優勢，注定是台灣的體壇新星。

▲林郁婷經歷許多挫敗，包括東京奧運首輪敗北，又捲入性別風波，仍勇敢回到擂台，令人佩服。（圖／記者葉政勳攝）
▲林郁婷經歷許多挫敗，包括東京奧運首輪敗北，又捲入性別風波，仍勇敢回到擂台，令人佩服。（圖／記者葉政勳攝）
林郁婷有望在奧運摘金

果然林郁婷成績越來越好，拿下多次世錦賽金牌，成為世界拳后，未料在東京奧運卻摔了一跤，之後又陷入性別問題的挫敗和打擊。

很佩服林郁婷能在多次逆境中重新站起來，我看過太多運動員因為一次挫折，就一蹶不振、自怨自艾，但林郁婷總是能度過低潮，重新站上擂台。在現場看到她拿下亞運金牌，內心真的非常感動。

這不是馬後炮，奧運前夕預測奪金熱門，我第一個點名林郁婷，甚至認為本屆巴黎奧運可能只有她能拿金牌，主因是林郁婷早已俱備世界頂尖的水準，最重要的是經歷失敗後，鍛鍊出強大的心理素質，這都是拿下奧運金牌最重要的元素。

林郁婷即將踏上知名的紅土聖地、法國網球公開賽羅蘭加洛斯中央球場，這是屬於她的舞台，真心希望林郁婷能站上最高峰，用實力回應所有的質疑和輿論攻擊。

▲林郁婷在巴黎奧運挺進4強賽，若能一舉殺入金牌戰，將寫下空前紀錄。（圖／美聯社／達志影像）
▲林郁婷在巴黎奧運挺進4強賽，若能一舉殺入金牌戰，將寫下空前紀錄。（圖／美聯社／達志影像）

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