王齊麟一下機就海巡！放閃女友十元「我的愛」一路緊牽寵溺摸頭殺
「黃金男雙」李洋、王齊麟連2屆在奧運奪金牌，創下歷史紀錄，中華隊羽球代表隊今（7）日抵台受到熱烈歡迎，王齊麟一下機就開啟「海巡」模式，在Threads（脆）留言放閃女友陳詩媛（十元）喊「我的愛」，他在機場一見到接機女友馬上捧臉、擁抱，更使出「摸頭殺」超寵溺。
記者林奕如／綜合報導
王齊麟賽後解禁開社群平台，在threads開啟「海巡模式」，回覆網友頻率超級高，有網友在發文：「你女友好可愛喔，可以換我被海巡到嗎。」他一下飛機馬上留言：「超勾追～我的愛」，後面附上3個愛心眼睛的笑臉。
女友陳詩媛（十元）一早5點多就到機場接機，喊驚喜禮物就是「我本人」，也有網友出國遇到選手回國，拍下王齊麟一路緊牽陳詩媛走路的影片，陳詩媛一臉嬌羞站在旁邊，最萌身高差太可愛，網友直呼：「是想閃瞎我們眼睛嗎，還有那個回眸寵溺的笑。」王齊麟燦笑接受大家祝賀，搭電扶梯下樓時，更是伸手摸摸女友的頭，使出「摸頭殺」宣示主權。
陳詩媛今到現場接機，她透露和王齊麟已經有1個多月沒有見面，昨晚棒球賽結束後，回家根本睡不著，直接到現場接機。至於王齊麟奪金後是否準備求婚，她害羞回應，「未來的事情我也不知道，有好消息會跟大家分享，當然還是會有點期待，但還是自然發展。」