陳詩媛親自接機！甜喊驚喜就是「我本人」 王齊麟摸頭殺閃瞎眾人
台灣羽球男雙金牌組合「麟洋配」李洋、王齊麟，今（7）日一早和一眾選手搭機返抵台灣，王齊麟女友陳詩媛（十元）也到桃園機場接機，小倆口一見面就緊緊把手牽在一起；被問到有沒有給王齊麟帶什麼驚喜禮物時，陳詩媛笑說驚喜就是「我本人」。而王齊麟看到女友前來迎接，喜悅之情溢於言表，不僅牽手還使出「摸頭殺」放閃，現場粉紅泡泡瀰漫。
記者藍詩孟／綜合報導
巴黎奧運將在8月11日舉行閉幕典禮，各項賽事賽果陸續出爐，已打完比賽的選手也陸續返台，7日一早7點多，李洋、王齊麟、戴資穎、周天成等一眾選手就搭機抵達桃園國際機場，吸引破百名粉絲、親友前來接機，給中華隊的選手們送上支持鼓勵。
陳詩媛現身桃機迎接 緊牽王齊麟放閃
其中，王齊麟的女友陳詩媛也驚喜現身，一早5點多就抵達桃機等候，小倆口一見面就緊緊牽手擁抱，眼中滿是對彼此的思念。陳詩媛在現場被問到有沒有準備什麼小驚喜給王齊麟時，她也幽默笑說驚喜就是「我本人」，王齊麟搭乘手扶梯時也直接對女友使出一技「摸頭殺」，兩人甜蜜互動閃瞎現場一票粉絲。
除此之外，熱愛在Threads「海巡」的王齊麟，下機沒多久就開始回覆網友動態，有人貼出陳詩媛跳應援舞的影片，直呼：「你女朋友好可愛喔，可以換我被海巡到嗎？」王齊麟也現身親回：「超勾追～我的愛」，還打了多個眼冒愛心的表情符號，高調示愛一點也不含蓄。