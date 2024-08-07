聽到大法官說出「這句話」 黃揚明傻眼了：只為執政黨服務很悲哀
憲法法庭6日針對國會職權修法進行言詞辯論，備受關注。資深媒體人黃揚明指出，有大法官講出「總統是民選，立法院無權監督」這種莫名其妙濫權的話，真的很傻眼，大法官只為了執政黨服務，是很悲哀的事情。
記者王德蓉／綜合報導
立法院三讀通過《立法院職權行使法》，總統府、行政院等機關認為國會擴權有違憲疑慮，憲法法庭6日進行言詞辯論。黃揚明6日也在節目《大新聞大爆卦》表示，憲法法庭有位大法官說，對於總統到立院國情報告，總統是民選的，不受立法院監督，讓黃揚明直呼「大法官怎麼會有這樣荒謬的言論？」、「真的很傻眼」，立法院可以彈劾總統，就算不去國情報告，立法院一樣有彈劾和罷免總統的權力，只是還要經過人民複決，但憲法裡本就有明文規定這個權力，立法院對總統有監督權，且本來就有國情報告這項。
黃揚明直言，當大法官講出這種莫名其妙濫權的話時，就知道這些大法官腦袋裡裝什麼，非常可怕，「行政院長的權力來源是立法院嗎？立法院憑什麼可以監督行政院長？因為這是憲法規定的。」黃揚明痛批，當大法官只為了執政黨服務，是很悲哀的事情，現在整個政府、總統賴清德之所以能為所欲為，就是因為這種「假民主，真威權」的結構正在台灣萌芽，且越來越囂張，這是不健康的民主環境。