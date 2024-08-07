31架次共機「四面」擾台！最近距鵝鑾鼻33浬 國軍嚴密監控
國防部今（7）日表示，昨天上午6時至今天上午6時，偵獲共機36架次，其中逾越台灣海峽中線及進入北部、中部、西南、東部空域31架次，並偵獲共艦8艘次，持續在台海周邊活動，部分共機距離鵝鑾鼻約33浬。國防部指出，國軍運用任務機、艦及岸置飛彈系統嚴密監控與應處。
記者呂炯昌／台北報導
根據國防部公布「中共解放軍進入台海周邊空域活動示意圖」，國軍於昨天7時35分至23時05分，在台灣海峽空域偵獲主、輔戰機及無人機共15架次，其中12架次逾越海峽中線，最近距離基隆36浬；18時05分至21時48分在北部空域偵獲輔戰機2架次、9時06分至12時11分偵獲共機主戰機2架次。
另外，昨天7時47分至23時45分，在台灣西南空域偵獲主、輔戰機、無人機12架次，最近距離鵝鑾鼻約37浬。另外於7時04分至21時13於東部空域偵獲主戰機及直升機5架次，最近距離鵝鑾鼻約33浬。
國防部昨日晚指出，自晚間6時30時分起，陸續偵獲中共殲-16、空警-500等各型主、輔戰及無人機計21架次出海活動。其中18架次逾越中線及其延伸線，進入我北、中部、西南及東部空域，配合共艦執行「聯合戰備警巡」。國軍運用聯合情監偵手段嚴密掌握，並檢派任務機、艦及岸置飛彈系統適切應處。