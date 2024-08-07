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富華創新水湳「之序」銷售逾5成 今開箱新奢接待會館

▲富華創新水湳首案「之序」基地位於中央公園特區，規劃兩棟20層宜居建築。（圖／業者提供）
▲富華創新水湳首案「之序」基地位於中央公園特區，規劃兩棟20層宜居建築。（圖／業者提供）

記者金武鳯/台中報導

中台灣房市備受矚目的水湳經貿園區，近年來吸引建商競相插旗推案。其中富華創新位於中央公園特區的「之序」，融入中央公園20萬坪珍稀綠海，地段極佳，並以打造國際新奢寓所，全新定義新豪宅思維規劃高質感產品，推案以來，吸引菁英族群青睞，銷售率已破5成，實價登錄每坪均價約76萬元，總銷金額達89億元。

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正因水湳經貿園區無限潛力的區域價值，吸引富華創新深耕，並打造全新企業品牌形象場域「ASIA1永續中心」，2樓即是「之序」專屬接待會館，今天開箱，採預約制、專人導覽服務，從入門香氛、視聽體驗、手沖咖啡、精選茶品點心等等，處處講究頂尖客層生活細節，空間布置奢華高雅，展現企業高質感品牌形象及「之序」個案理念，讓來參觀客戶留下深刻印象。

▲「之序」設計獨棟公設會館，以郵輪為渡假意象，描繪菁英族群的優雅品味生活。（圖／業者提供）
▲「之序」設計獨棟公設會館，以郵輪為渡假意象，描繪菁英族群的優雅品味生活。（圖／業者提供）
富華創新總經理洪志成表示，水湳經貿園區將會是中部未來最宜居的精華生活圈，已被譽為台中下一個富人區，富華在水湳擁有四塊基地，「之序」是首發案，主打國際新奢寓所，位於中央公園特區的基地，四面臨路， 2775坪全街廓開發，周遭環繞四座公園，回家像是回到一座森林島嶼，加上周邊匯聚七位榮獲普立茲克獎的建築大師打造的國際公共建築群，可說地段條件極為稀有。

為充分展演國際新奢寓所的理念，「之序」樣品屋呈現雙主臥格局，客餐廳連接陽台，無論身處何處都能一覽室外綠意視野，還有調製咖啡、調酒等飲品的專屬Mini Bar，也能展示主人珍稀收藏品，而此設計的靈感來自星級飯店的行政套房，與不少走遍國際的企業主、科技新貴產生共鳴感，深得頂級客層喜愛。

建材配備也可看出「之序」的細膩規劃，廚房選用義大利原裝進口STOSA廚具，領先業界搭配玻璃展示櫃內建氣氛嵌燈、水槽下櫃LED抑菌燈、BOSCH暖盤機等，陽台則裝有頂規電動曬衣架，內建冷暖風乾、紫外線殺菌燈等，既是回應現代人對生活品質的追求、也貼近住戶的實際使用需求，為完美家居生活超前部署。

▲「之序」位於ASIA1永續中心2樓的序」專屬接待會館及樣品屋今開箱。（圖／業者提供）
▲「之序」位於ASIA1永續中心2樓的序」專屬接待會館及樣品屋今開箱。（圖／業者提供）
「之序」建蔽率僅約27.42%，保留近2000坪的四季庭園，並規劃兩棟20層樓的宜居建築，大海、島嶼為元素，設計垂直綠化搭配跳島式宜居陽台，打造獨一無二的建築特色，並以郵輪為設計意象打造區域唯一的獨立公設會館，全案規劃47、52坪3房均質產品，與七期豪宅建築團隊建築師吳六合、景觀大師許富居、長新結構張成鉅技師、伯特利空間設計潘正強強聯手，打造新奢菁英人士的國際郵輪式渡假生活氛圍。

特別的是，「之序」設計獨棟公設會館，以郵輪為渡假意象，描繪菁英族群的優雅品味生活，建築立面採用大量玻璃帷幕、搭配金屬弧形線條，從外觀延伸至室內，外觀如浪潮又隨著清晨的藍、傍晚的金黃、午夜的黑，相映天光自然之景，即使坐在室內休息或商談，也能欣賞窗外滿滿綠意，以及鏡花水月的泳池，高雅奢華的渡假氛圍不言而喻。

與公設會館相望的獨立門廳也是區域唯一的規劃，外觀以俐落高雅的石材，勾勒出時尚的幾何鑽石切割面設計元素，以此象徵永恆高貴，除兼具氣勢與隱私外，更為未來住戶打造尊榮級回家排場。


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