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奧運角力／連5屆奪金！古巴摔角傳奇Mijain Lopez成史上第一人

▲41歲的古巴摔跤手米Mijain Lopez今（7）日在巴黎奧運男子30公斤級比賽中以6：0戰勝智利酐手Yasmani Acosta，以一面金牌來完美結束自己的職業生涯。Lopez成為史上第一位在同一個項目中連續5次拿下奧運金牌的運動員。（圖／美聯社／達志影像）
▲41歲的古巴摔跤手米Mijain Lopez今（7）日在巴黎奧運男子30公斤級比賽中以6：0戰勝智利酐手Yasmani Acosta，以一面金牌來完美結束自己的職業生涯。Lopez成為史上第一位在同一個項目中連續5次拿下奧運金牌的運動員。（圖／美聯社／達志影像）

記者黃建霖/綜合報導

41歲的古巴摔角手米Mijain Lopez今（7）日在巴黎奧運男子130公斤級比賽中以6：0戰勝智利好手Yasmani Acosta，以一面金牌來完美結束自己的職業生涯。Lopez將以史上第一位在同一個項目中連續5次拿下奧運金牌的運動員所被銘記，他賽後脫下鞋子並將其留在賽場上，以一個傳奇的儀式象徵偉大生涯落幕。

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Mijain Lopez奪金　完成奧運5連霸

這是Lopez在3年前的東京奧運上奪得金牌後，首次參加國際比賽，他此前淘汰了伊朗衛冕世界冠軍Amin Mirzazadeh，晉級金牌戰。之後對上自己的好友兼偉大的對手Acosta，Lopez在擂台上展示了精湛的摔跤實力，鎖定勝利。

比賽結束後，Lopez脫下鞋子並將其放在墊子上。他將在奧運會後退役，結束摔角史上最偉大的職業生涯之一，他說：「這是一個證明有人將正式退出摔角運動的時刻，也希望這能激勵年輕一代繼續走出開闊的道路。」

Lopez在2004年雅典奧運上首次代表古巴參賽，就拿下了金牌，之後4屆他都維持著同樣的獎牌成色，他是第8位在同一項目中獲得4枚奧運金牌的運動員，其他運動員包括日本摔跤手伊調馨、丹麥帆船運動員Paul Elvstrøm、美國鐵餅運動員Al Oerter、美國短跑運動員Carl Lewis、美國游泳運動員Michael Phelps及Katie Ledecky

巴黎的歡樂　Lopez傳奇生涯風光謝幕

「他是對手，也是朋友，」Acosta賽後心情複雜地說道，「我們已經認識很久了。我們一起為今年的奧運進行了選拔賽，他在每個階段都給予我建議，所以他就是一切，是我的對手，也是朋友，也是兄弟。」

Lopez曾於2008年、2012年、2016年和2020年擔任古巴旗手。當被要求用一個詞描述他的5枚奧運金牌時，Lopez說​​：「北京——青春、倫敦——超越、里約——努力、東京——犧牲、巴黎——歡樂。」


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