林昀儒、張本智和「11年前就打桌球」！珍貴畫面曝：E人跟I人對比

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張本智和幼年對決小林同學！兩人情緒11年未改
然而就有網友表示，張本智和在11年前就已經跟小林同學林昀儒打過比賽，兩人是在2013年東亞少年桌球賽男子單打半決賽上碰頭，影片中顯示，當時的張本智和才10歲，而林昀儒則是12歲，兩人稚嫩的模樣相當可愛，也可看出張本智和在得分之後，都會發出吼叫聲，甚至最後贏得比賽時更是瘋狂慶祝一番。
值得注意的是，對上現今兩人長大在賽場的個性風格，張本智和年幼就是E型人，而林昀儒則是標準I型人，11年之後即便在最高運動殿堂碰頭，兩人的情性跟性格都完美複製11年這場「生涯第一次交手」的畫面。
不少球迷看完之後也紛紛表示「小林跟張本也太可愛了吧！原來張本小時候就會鬼吼鬼叫了XD」、「E人跟I人的選手對比，我真的只服小林跟張本智和，太好笑了」、「兩個人都好呆萌好可愛！這畫面真的很珍貴」、「非常的可愛耶！沒想到11年後兩人性格都沒變，張本智和倒是越來越激動了哈哈哈哈！」
林昀儒奧運打完排名上升了！中華隊桌球選手世界排名一次看
而林昀儒在這次的巴黎奧運，所有能參加的項目全部都有參加，包括男子單打、混合雙打以及男團三項，在奧運打完之後，目前林昀儒在男單的世界排名上升到第7名；混雙與陳思羽搭檔也上升到第5名的位置；女單鄭怡靜則因晉級8強，仍獲得350分積分，從第12名上升到第10名。以下是本屆奧運中華隊桌球代表選手世界最新排名：
📍男子單打林昀儒：世界第7名
📍男子單打高承睿：世界第35名
📍男子單打莊智淵：世界第40名
📍女子單打鄭怡靜：世界第10名
📍女子單打簡彤娟：世界第47名
📍女子單打陳思羽：世界第62名
📍混合雙打林昀儒/陳思羽：世界第5名
📍男子團體：世界第6名
📍女子團體：世界第7名
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