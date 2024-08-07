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林昀儒、張本智和「11年前就打桌球」！珍貴畫面曝：E人跟I人對比

▲林昀儒跟張本智和早就在11年前就對決過，當時也是一場「E人與I人強烈對比」的比賽，笑翻不少人。（圖/YT@體育領域）
▲林昀儒跟張本智和早就在11年前就對決過，當時也是一場「E人與I人強烈對比」的比賽，笑翻不少人。（圖/YT@體育領域）

記者張嘉哲/綜合報導

巴黎奧運賽事已經進入最後階段，在（6）日晚間中華隊桌球男團莊智淵、高承睿以及林昀儒出賽，對戰日本張本智和帶領的男團，可惜最終以1:3惜敗，止步8強，而這同時也宣告中華隊男子桌球賽事在本屆巴黎奧運劃下句點。而在比賽過程中，張本智和上場得分時，不斷吼叫也引起觀眾反彈，認為他比賽時太吵，就有網友也翻出，林昀儒跟張本智和早就在11年前就對決過，當時也是一場「E人與I人強烈對比」的比賽，笑翻不少人。

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巴黎奧運桌球男團的比賽中，中華隊第二點派出林昀儒對戰日本張本智和，最後林昀儒以3:2拿下該點，精彩對決獲得滿堂彩，不過在比賽過程當中，張本智和只要得分就會發出激烈的吼叫聲幫自己助陣氣勢，讓許多看直播的觀眾受不了表示「張本智和到底在吵什麼.....」、「張本智和的叫聲超大聲，好影響觀賽品質。」

▲張本智和和董崎岷兩人都是來自中國，也都會中文，這次代表日本出征奧運，身分也引起關注。（圖／美聯社／達志影像）
▲張本智和代表日本出征巴黎奧運，而在比賽過程中「吼叫」的形象深植人心。（圖／美聯社／達志影像）
張本智和幼年對決小林同學！兩人情緒11年未改

然而就有網友表示，張本智和在11年前就已經跟小林同學林昀儒打過比賽，兩人是在2013年東亞少年桌球賽男子單打半決賽上碰頭，影片中顯示，當時的張本智和才10歲，而林昀儒則是12歲，兩人稚嫩的模樣相當可愛，也可看出張本智和在得分之後，都會發出吼叫聲，甚至最後贏得比賽時更是瘋狂慶祝一番。

值得注意的是，對上現今兩人長大在賽場的個性風格，張本智和年幼就是E型人，而林昀儒則是標準I型人，11年之後即便在最高運動殿堂碰頭，兩人的情性跟性格都完美複製11年這場「生涯第一次交手」的畫面。

▲年僅10歲的張本智和，在2013年東亞少年桌球賽就已經跟小林同學對決過，當時得分的他也會舉起手吼叫慶祝。（圖/YT@體育領域）
▲年僅10歲的張本智和，在2013年東亞少年桌球賽就已經跟小林同學對決過，當時得分的他也會舉起手吼叫慶祝。（圖/YT@體育領域）
不少球迷看完之後也紛紛表示「小林跟張本也太可愛了吧！原來張本小時候就會鬼吼鬼叫了XD」、「E人跟I人的選手對比，我真的只服小林跟張本智和，太好笑了」、「兩個人都好呆萌好可愛！這畫面真的很珍貴」、「非常的可愛耶！沒想到11年後兩人性格都沒變，張本智和倒是越來越激動了哈哈哈哈！」

林昀儒奧運打完排名上升了！中華隊桌球選手世界排名一次看

而林昀儒在這次的巴黎奧運，所有能參加的項目全部都有參加，包括男子單打、混合雙打以及男團三項，在奧運打完之後，目前林昀儒在男單的世界排名上升到第7名；混雙與陳思羽搭檔也上升到第5名的位置；女單鄭怡靜則因晉級8強，仍獲得350分積分，從第12名上升到第10名。以下是本屆奧運中華隊桌球代表選手世界最新排名：

📍男子單打林昀儒：世界第7名
📍男子單打高承睿：世界第35名
📍男子單打莊智淵：世界第40名
📍女子單打鄭怡靜：世界第10名
📍女子單打簡彤娟：世界第47名
📍女子單打陳思羽：世界第62名
📍混合雙打林昀儒/陳思羽：世界第5名
📍男子團體：世界第6名
📍女子團體：世界第7名

▲林昀儒／陳思羽雖然這次在混雙無緣奪牌，但依然打出風采，中媒也肯定這一場比賽兩人的發揮。（圖／中華奧會提供）
▲林昀儒／陳思羽雖然這次在混雙無緣奪牌，但依然打出風采，兩人世界排名也上升到第五名。（圖／中華奧會提供）

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